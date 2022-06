Aus für Verbrenner: EU-Parlament nimmt die erste Hürde

Bisher gibt es noch keine gesetzliche Regelung, ab wann in der EU keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Nach langem Hin und Her hat sich das Europaparlament jetzt aber auf eine Frist geeinigt - der EU-Rat muss nur noch zustimmen.

Hersteller haben deckungsgleiche Ziele

Es gibt nun eine abstimmungsfähige Vorlage für die CO₂-Emissionsnormen, die in Zukunft in der EU gelten sollen. Das geht aus Medienberichten hervor. Demnach könnte es ein "Verbrennerverbot" ab dem Jahr 2035 geben.Die Regelung sieht vor, dass ab 2035 nur noch Pkw und leichte Nutzfahrzeuge neu zugelassen werden dürfen, die kein CO₂ ausstoßen - also emissionsfreie Fahrzeugen wie Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge mit Brennstoffzellen oder Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb.Diese Frist würde für die meisten Automobilbauer aufgehen. Ein großer Teil hatte schon den Ausstieg aus der Verbrenner-Technologie angekündigt und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen beschlossen.Mit der EU-weiten Regelung wäre dann aber auch klar, dass es keine Ausnahmen geben wird und sich alle Hersteller daran orientieren müssen. Ob eine gesetzliche Regelung aber noch in diesem Jahr verabschiedet wird, ist unklar. Das EU-Parlament hat sich mit einer Mehrheit für den Vorschlag entschieden, der Verbrenner-Technologie nur noch eine Frist bis 2035 zu geben. Der EU-Ministerrat trifft sich laut den aktuellen Informationen zu den ersten Verhandlungen für die CO₂-Emissionsnormen nach der Sommerpause im Herbst.Das Ende des Verbrennermotors ist also noch lange nicht beschlossene Sache, vor allem, da es immer noch viele Einsprachen aufgrund eines befürchteten Arbeitsplatzabbaus gibt.Bisher gibt es nur den Konsens, dass sich etwas bei dem CO₂-Ausstoß ändern muss. Laut dem Europäischen Parlament macht der Straßenverkehr insgesamt rund 20 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der EU aus. In diesem Bereich sind auch als einziger die Emissionen seit 1990 deutlich gestiegen.