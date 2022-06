Windows 11 22H2-Version schon jetzt als Release-Preview verfügbar

Microsoft hat begonnen, das Windows 11 22H2-Update im Release Preview Kanal zu verteilen. Auch Unternehmen können jetzt die neue Version ausprobieren. Das ist der nächste große Schritt hin zur allgemeinen Verfügbarkeit des Feature-Updates.

Neu für Unternehmen

Microsoft-Manager Brandon LeBlanc schreibt dazu im Windows-Blog:



"Wir stellen diesen Build auch allen Windows Insidern im Release Preview Channel über unsere "Sucher"-Erfahrung in Windows Update zur Verfügung. Das bedeutet, dass Insider, die sich derzeit im Release Preview Kanal befinden und die Hardwareanforderungen für Windows 11 erfüllen, unter Einstellungen und Windows Update den Download und die Installation von Windows 11, Version 22H2 Build 22621 auswählen können, wenn sie möchten. Sobald ein Insider seinen PC auf Windows 11, Version 22H2, aktualisiert hat, erhält er weiterhin automatisch neue Service-Updates über Windows Update (der typische monatliche Update-Prozess). Eine Anleitung, wie Sie dem Windows Insider-Programm beitreten und Ihren PC mit dem Release Preview Channel verbinden können, finden Sie hier ."

Windows 11 System-Check: PC bereit?

Das hat das Windows-Insider-Team in einem kurzen Blog-Beitrag angekündigt . Die neue Windows 11 Version 22H2 wird eigentlich erst für den Herbst erwartet, könnte aber auch schon deutlich früher starten - denn allem Anschein nach ist das Windows-Team bereits weit vorangekommen mit den neuen Funktionen und Verbesserungen.Der jetzige Zeitpunkt dafür könnte passen, auch wenn Microsoft dann doch einmal verhältnismäßig früh dran wäre. Es gab bereits Gerüchte, dass Microsoft in diesem Jahr nicht erst im Oktober die Veröffentlichung des Funktions-Updates plant.Microsoft hat sich aber bisher nicht dazu geäußert, was nicht ungewöhnlich ist. Der neue Build mit der Nummer 22621 wird jetzt erst einmal im Release Preview Kanal zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass zunächst einmal Teilnehmer des Windows Insider Program for Business neu mit in den Betatest einsteigen können. Unternehmens­kunden werden jetzt dazu eingeladen, an dem Test der Vorab-Versionen mit teil­zu­nehmen und ihr Feedback einzureichen.Aber auch alle Nutzer einer Home-Lizenz können den neuen Build beziehen, indem sie den Release Preview Kanal wählen und dann manuell nach dem Update in der Einstellungen-App / Windows Update / optionale Updates suchen.