Microsoft Teams: Chat für Gäste wird stumm, "Hand heben" erweitert

Microsofts Kommunikations-Software Teams ist heutzutage aus dem Büroalltag nicht mehr wegzudenken und ist bei vielen im täglichen Einsatz. Entsprechend groß ist deshalb auch das Interesse an neuen Features. Und davon gibt es demnächst wieder einmal Nachschub.

Gäste können aus Chat ausgeschlossen werden

Hand heben auf Knopfdruck

Wie wichtig Teams für den Redmonder Konzern ist, kann man an der Tatsache sehen, mit welcher Regelmäßigkeit man dem Dienst neue Funktionalitäten spendiert. Demnächst kommen weitere neue Features hinzu, wie man in Einträgen in der Microsoft 365 Roadmap sehen kann (via Dr. Windows ).Die erste sicherlich sinnvolle Neuerung betrifft die Teilnahme von Gästen an Meetings. Diese haben natürlich nicht dieselben Rechte wie reguläre Teilnehmer und das kann von Administratoren auch entsprechend gesteuert werden. Und die dafür Verantwortlichen bekommen nun ein weiteres Werkzeug.Denn Admins können künftig in Teams anonymen und nicht authentifizierten Nutzern das Recht entziehen , Chat-Nachrichten zu schreiben und auch zu sehen. Das bedeutet konkret, dass man zwar nach wie vor an einem Meeting teilnehmen kann, aber eben in einer noch passiveren Rolle.Das hat sicherlich diverse Hintergründe: Einerseits sollen die Daten der aktiven Teilnehmer geschützt werden, in Chats werden oftmals auch vertrauliche Informationen geteilt, die ein "Zaungast" nicht sehen soll oder darf. Andererseits ist das wohl auch als eine Art Troll-Schutz gedacht, anonyme Teilnehmer sollen möglichst nicht für Störungen und Unruhe sorgen können.Das zweite neue Feature betrifft die bereits verfügbare "Hand heben"-Funktion. Damit signalisiert man schon jetzt, dass man etwas sagen möchte und das wird nun noch einfacher. Denn bei Hardware, die spezielle Teams-Buttons hat, wird man künftig per längerem Druck auf den dazugehörigen Knopf das "Hand heben" aktivieren können - das ist eine kleine, aber sicherlich feine Komfortverbesserung.