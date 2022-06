Solitair, Wordament & Co.: Microsoft baut jetzt Spiele in Teams ein

Ganz ohne geht es irgendwann nicht mehr: Microsoft wird seine Mes­sen­ger-Plattform Teams nun auch mit Spielen ausstatten. Gleich mehrere Casual-Titel sollen direkt in die Anwendung integriert werden und eine gemeinsame Nutzung erlauben.

Noch nicht offiziell

Microsoft Teams

Wie aus einem Bericht des US-Magazins The Verge hervorgeht, laufen intern bei Microsoft bereits entsprechende Tests. Bleibt es beim jetzigen Aufgebot, können sich die Nutzer der Teams-Plattform auf den Windows-Klassiker Solitaire, Connect 4 (Vier gewinnt) und den Wordle-Klon Wordament freuen. Diese sollen in der Teams-Variante so ausgelegt sein, dass beispielsweise ein schnelles Spiel unter Kollegen während eines Meetings beziehungsweise in einer kurzen Pause möglich ist.Nicht vorgesehen ist hingegen die Erweiterung auf größere Titel wie Halo oder Forza, die ebenfalls aus dem Hause Microsoft kommen. Teams wird also keineswegs auch als Kommunikations-System für Gamer angesehen, hier dürfte es Microsoft auch schwer haben, gegen die bestehenden Alternativen anzukommen. Darüber hinaus würde der Fokus der Plattform dann doch zu sehr verwässert.Offiziell wollte Microsoft bisher noch nichts zu dem Thema sagen, hieß es. Das bedeutet, dass die internen Tests, von denen zu erfahren war, noch keine abschließende Entscheidung beinhalten. Es könnte also durchaus auch sein, dass der Entwicklungszweig wieder abgeschnitten wird und die Spiele-Integration nie in der offiziellen Teams-Fassung ankommt. Entsprechend kann auch noch nichts zu einer möglichen Zeitplanung gesagt werden.Längerfristig wird Teams sich aber ohnehin näher an den erweiterten Gaming-Bereich annähern. Denn die Plattform soll auch eine zentrale Rolle bei Microsofts Aktivitäten rund um das Metaverse spielen. Und in den virtuellen 3D-Welten sind Spiele ohnehin als fester Bestandteil vorgesehen, um sie für die Nutzer attraktiver zu machen.