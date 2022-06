Microsoft Teams erhält in der Webversion viele sinnvolle Neuerungen

Microsoft Teams ist auf vielen Rechnern installiert, das liegt natürlich an der Pandemie und dem Wechsel vieler Unternehmen zu Homeoffice und Co. Doch es gibt auch so manchen, der die Software via Browser nutzt. Diese Nutzer bekommen nun Features, die man vom Client kennt.

Hintergrund-Effekte

Teams ist in erster Linie als Client-basierte Anwendung gedacht und entsprechend nimmt die Web-Version nicht die höchste Priorität ein. Viele werden aber dennoch gelegentlich darauf per Browser zugreifen, etwa dann, wenn sie als Gast an einer Besprechung teilnehmen müssen oder auch in kleineren Unternehmen.Letztere sind auch der Aufhänger, den Microsoft im dazugehörigen Blogbeitrag gewählt hat (via Dr. Windows ): "Wir wissen, dass kleine Unternehmen heute mehr denn je mit Herausforderungen konfrontiert sind, die sie noch nie zuvor erlebt haben. Wir möchten deshalb einige der neuen und aufregenden Funktionen im Web vorstellen, die wir für nützlich halten."Die vielleicht wichtigste Neuerung sind Hintergrund-Effekte. Solche individuell einstellbaren oder verzerrten Darstellungen sind im Client längst Standard, nun wird das endlich auch im Browser unterstützt.Die zweite Neuerung betrifft die Untertitelfunktion via CART, also "Communication Access Realtime Translation". Dies kann nun direkt im Meeting-Fenster eingeblendet werden: "Man kann dem Gesagten folgen, ohne zwischen den Untertiteln und der Präsentation wählen zu müssen", so Microsoft. Das Live-Untertiteln funktioniert nun auch in 27 weiteren bzw. neuen Sprachen, darunter auch Deutsch.Schließlich unterstützt die Web-Version von Microsoft Teams nun auch Live-Aufzeichnungen, also die automatisch erstellte Abschrift von Meetings. Die Redmonder dazu: "Teilnehmer, die zu spät hinzugekommen sind oder die Sitzung verpasst haben, können die Diskussion anhand der Niederschrift leicht nachlesen."