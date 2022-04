Microsoft Teams wird demnächst (wieder) im Store zu haben sein

Es ist zweifellos eine merkwürdige Lücke im Angebot von Microsoft: So gehört Teams längst zu einem der wichtigsten Angebote der Redmonder, im Microsoft Store ist die Kommunikations-Anwendung derzeit aber nicht oder besser gesagt nicht mehr zu finden. Das ändert sich aber bald.

Ab Mai im Microsoft Store

Dienste wie Microsoft Teams haben in den vergangenen Jahren eine regelrechte Nutzerexplosion erleben können. Grund dafür waren natürlich die Pandemie und die Notwendigkeit zu Homeoffice sowie Remote-Kommunikation. Es ist dabei zwar nicht unbedingt schwer an Teams heranzukommen, dennoch klaffte eine mehr oder weniger schwere Lücke: Denn im Microsoft Store, also dem hauseigenen App-Store der Redmonder, war die Software zuletzt nicht verfügbar.Doch das wird sich im Mai 2022 ändern: Denn im Rahmen der Microsoft 365 Roadmap wurde nun bekannt gegeben, dass Microsoft Teams schon bald auch über den Store zu haben sein wird (via Dr. Windows ). Das war zwar schon einmal der Fall, allerdings war das seinerzeit nur auf Windows 10-Geräten möglich, die im S Modus laufen.Wenn Teams in den Store zurückkehrt, dann könnte es aber etwas verwirrend sein, welche Version wie genutzt werden kann. Denn Microsoft schreibt: "Diese App unterstützt Arbeits-, Schul- und Privatkonten unter Windows 10 und Arbeits- oder Schulkonten unter Windows 11 ." Zwischen diesen wird man auch innerhalb der App wechseln können.Es gibt hier jedoch ein Aber: Auf Windows 11 ist Teams eigentlich fix im Betriebssystem integriert oder besser gesagt eine Consumer-Version davon. Diese wird von Privatkunden aber selten bis gar nicht genutzt, Business-Accounts werden darauf aber nicht unterstützt. Und es ist zu befürchten, dass weiterhin - völlig unnötigerweise - doppelt gemoppelt wird und auf Windows 11 zwei separate Teams-Versionen parallel laufen müssen, wenn man die Software geschäftlich braucht.