Top Gun: Maverick lässt Kassen klingeln, Tom Cruise stellt Rekord auf

Vergangene Woche ist die lang erwartete Fortsetzung von Top Gun angelaufen und die Ticketverkäufe sind schneller gestartet als ein Kampfjet von einem Flugzeugträger. Tom Cruises Rückkehr als wagemutiger Pilot Pete "Maverick" Mitchell bricht in den Kinos Memorial Day-Rekorde.

Persönlicher Rekord für Tom Cruise

Eigentlich sollte Top Gun: Maverick im Sommer 2020 in die Kinos kommen, doch was in diesem Jahr passiert ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Filmen - allen voran jenen von Warner Bros. und Disney - ist Top Gun 2 eine Paramount Pictures-Produktion und durfte bzw. musste auf seinen Kinostart warten, bis die Covid-19-Pandemie halbwegs im Griff ist. Die anderen Filmstudios entschieden sich, ihre aktuellen Streifen via Streaming zu veröffentlichen, und zwar ganz oder parallel zu einem Kinostart.Und im Fall von Top Gun: Maverick hat sich diese Verschiebung mehr als gelohnt. Denn der Film hat an seinem Start-Wochenende in Nordamerika 134 Millionen Dollar eingespielt - weltweit waren es 248 Millionen Dollar. Am heutigen Memorial Day, also einem Feiertag, soll die Zahl auf 151 Millionen Dollar anwachsen.Das Einspielergebnis stellt einen Gesamtrekord für ein Memorial Day-Wochenende dar und ist auch ein kräftiges Lebenszeichen für das Kino nach oder während der Corona-Pandemie. Freilich: Von der Spitze ist Top Gun: Maverick weit entfernt, denn hier liegt Avengers: Endgame mit 357 Millionen Dollar weit vor der Top Gun-Fortsetzung. Auch die von Star Wars und Marvel Cinematic Universe-Filmen dominierte Top-10 ist recht weit entfernt, an der Nummer zehn liegt Avengers: Age of Ultron mit 191 Millionen Dollar.Top Gun: Maverick ist auch ein persönlicher Rekord für den Hauptdarsteller: Denn in der 40-jährigen Karriere von Tom Cruise ist kein Film besser gestartet als die neue Kampfflieger-Saga. Und zwar mit Abstand, denn bisher war sein bestes Wochenende War of the Worlds mit einem Einspielergebnis von 64 Millionen Dollar.Laut der Nachrichtenagenut Reuters zieht wenig oder vielleicht doch auch überraschend Top Gun: Maverick eine Zielgruppe an, die zuletzt besonders schwer zum Kinobesuch zu motivieren war, nämlich Filmfans im Alter von über 40 Jahren.