Top Gun: Maverick - Finaler Trailer zum Actionfilm mit Tom Cruise

Paramount Pictures hat einen neuen und zugleich auch letzten Trailer zum Actionfilm Top Gun: Maverick veröffentlicht, für den Tom Cruise ein weiteres Mal in eine seiner Paraderollen schlüpft, welche inzwischen jedoch als Fluglehrer arbeitet. Die Action dürfte aber wohl auch dennoch nicht zu kurz kommen, wie die neue Vorschau nun mehr als deutlich macht.Auch über 30 Jahre nach seinem letzten Kinoauftritt ist Pete "Maverick" Mitchell (gespielt von Tom Cruise) noch immer für die Navy im Einsatz. Mittlerweile bildet er allerdings vor allem neue Piloten aus und als er dabei eines Tages Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller), dem Sohn seines ehemaligen Co-Piloten Nick begegnet, muss sich Maverick letztendlich mit den Geistern seiner Vergangenheit befassen.Ursprünglich war es geplant Top Gun: Maverick bereits im Sommer 2019 in die Kinos zu bringen, unter anderem wegen der Corona-Pandemie musste der Film seitdem jedoch mehrfach verschoben werden. Am 26. Mai 2022 soll es nun aber tatsächlich soweit sein.