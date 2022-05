Flight Simulator: Microsoft bestätigt Release des "Top Gun"-Updates

Nachdem Microsoft den Release-Zeitraum des Flight Simulator "Top Gun"-DLC vorab bereits eingegrenzt hat, steht der Veröffentlichungstermin jetzt offiziell fest. Pünktlich zum Kinostart von Top Gun: Maverick wird auch das große Update für Hobby-Kampfjetpiloten veröffentlicht.

Wie die Redmonder und das zuständige Asobo Studio via Twitter bestätigen, wird der kostenlose "Top Gun"-DLC am 25. Mai 2022 veröffentlicht. Genaue Details zum Inhalt des Updates sind noch nicht bekannt. Fest steht bisher nur, dass sich Spieler auf noch mehr Flugspaß mit der F/A-18 Super Hornet einstellen können. Da Microsoft von einer "Experience" spricht, wären spezielle Kampfjet-Missionen denkbar. Zudem deutet auch das kürzlich veröffentlichte GIF auf Flugzeugträger und Co. hin.Bereits im letzten Jahr kündigten die Flight Simulator-Entwickler das neue "Top Gun"-Update an, mussten den ursprünglich geplanten Release jedoch vom 19. November 2021 auf den 25. Mai 2022 verschieben. Grund dafür waren Verzögerungen in der Produktion des damit verbundenen Films Top Gun: Maverick. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kommt der Action-Streifen mit beinahe drei Jahren Verspätung Ende Mai in die Kinos. In den Hauptrollen sind Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller und Glen Powell zu sehen.Noch vor dem "Top Gun"-DLC soll in der nächsten Woche das neunte World Update erscheinen, das Microsofts Flugsimulator um eine Grafikpolitur für die Regionen Italien und Malta erweitert. Ebenso wird ein weiteres "Local Legend"-Flugzeug ins Spiel gebracht, das bisher noch unbekannt ist. Anstelle des eigentlich für Juni erwarteten Sim Updates planen die Entwickler für den kommenden Monat ein weiteres World Update 10 ein. Noch ist allerdings unklar, wohin die Reise im Sommer gehen wird. Am Freitag wird das nächste Developer-Update seitens Microsoft erwartet und mit ihm womöglich auch mehr Informationen zu den World Updates und Inhalten des "Top Gun"-DLCs.