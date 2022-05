Apple zieht nach: iPhone 14 Pro soll Always-On-Display erhalten

Apple soll dem iPhone 14 Pro eine neue Funktion spendieren, die Android-Nutzer bereits seit Jahren kennen - ein Always-On-Display. Somit könnte der Bildschirm der neuen Smartphone-Generation über Nachrichten und Co. informieren, auch wenn dieser "ausgeschaltet" ist.

Neue Features nur für die teuren Pro-Versionen?

Uhrzeit, Wetter und Benachrichtigungen werden auf Android-Smartphones seit mehr als einem Jahrzehnt nicht nur in Apps und Widgets, sondern auch auf dem Stand-By-Display angezeigt. Auch in Cupertino spielt die Always-On-Funktion eine Rolle, bisher allerdings nur im Apple Watch-Portfolio . Hier führte der Hersteller das bekannte Feature mit der Series 5 im Jahr 2019 ein. Nun soll der lang erwartete Sprung auf das iPhone folgen, wie der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem neuesten Newsletter berichtet.Ähnlich der 120-Hz-Technik (ProMotion) sollen die Always-On-Displays vorerst jedoch nur für die teureren Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max angedacht sein. Ob Apple das Rad dabei neu erfindet, bleibt abzuwarten. Die theoretische Funktionsweise unter iOS 16 dürfte mit einer Reduzierung der Bildwiederholrate auf ein Minimum und der Anzeige eingangs erwähnter Informationen der vieler Android-Konkurrenten ähneln. Denkbar wären zudem diverse System-Apps, die von einer Always-On-Funktion profitieren könnten - z.B. Timer, Stoppuhr, Fitness-Status und Co.Auch in Hinsicht auf das Design rücken die iPhone 14-Modelle näher an Samsung, OnePlus und Xiaomi. Die Notch soll der Vergangenheit angehören. Stattdessen soll Apple auf pillen- und kreisförmige Aussparungen für seine Frontkameras und die Face-ID-Gesichtserkennung setzen. Aus einem kürzlich veröffentlichten, umfangreichen Leak geht zudem eine mögliche 48-Megapixel-Kamera für das iPhone 14 Pro (Max) hervor, wobei nicht nur die Anzahl der Megapixel anwachsen soll, sondern auch die Größe des rückseitigen Kamera-Buckels.Bis zu einer offiziellen Vorstellung im Herbst, vermutlich im September oder Oktober, sollten Gerüchte dieser Art jedoch weiterhin mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.