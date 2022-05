Brave & Guardian verknüpfen Android-Browser mit VPN und Firewall

Der Browser-Anbieter Brave und der VPN-Betreiber Guardian haben sich zusammengeschlossen, um die Smartphone-Version des Browsers mit neuen Sicherheits-Features auszustatten. Brave für Android verfügt nun über die Option, eine VPN- und Firewall-Verbindung herzustellen.

Funktionen zunächst nur für Android

Brave Browser - Web-Browser mit Werbeblocker

Die neuen Sicherheits-Funktionen wurden in die Version 1.39 des Browsers eingebaut. Laut Ghacks soll der von Guardian betriebene Firewall- & VPN-Dienst nicht nur einen Browser-Schutz, sondern eine Absicherung für das gesamte System bieten. Ähnlich wie andere Browser-Entwickler wie Opera bietet Brave die Features nicht kostenlos an. Für die systemweite Firewall- und VPN-Sicherheit werden knapp 100 Dollar pro Jahr fällig. Das monatliche Abo schlägt mit fast 10 Dollar zu Buche. Mit der Mitgliedschaft lassen sich die Dienste auf bis zu fünf Geräten verwenden. Natürlich muss der Browser auf jedem Smartphone installiert sein.Der in Brave integrierte VPN maskiert nicht nur die IP-Adresse des Nutzers, sondern soll durch Verschlüsselung des Traffics auch Tracking erschweren und Werbung blockieren. Damit auch Brave und Guardian die Identität der verbundenen Nutzer nicht kennen, werden die Kennungen zufällig ausgewählt und oft gewechselt.Zunächst werden die Sicherheits-Funktionen nur in den Android-Browser eingebaut. Brave und Guardian planen jedoch, die Features später auch in die Desktop-Variante des Browsers zu integrieren. Ein entsprechendes Update soll in den nächsten Monaten nachgeliefert werden.Die mobile Brave-Version setzt Android 8 oder einen neueren Build des Google-Betriebssystems voraus. Der Browser kann über den Google Play Store heruntergeladen werden. Da der Rollout aktuell noch läuft, kommen die Firewall und der VPN womöglich noch nicht bei allen Nutzern zum Vorschein. Die Funktionen werden dann in den nächsten Tagen freigeschaltet.