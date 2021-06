Google-Alternative: Brave startet neue Suchmaschine ohne Tracking

Brave will ab sofort nicht mehr nur mit seinem Browser, sondern auch mit einer eigenen Suchmaschine die Sicherheit und Privatsphäre von Nutzern in den Mittelpunkt rücken. Die Google-Alternative startet jetzt mit eigenem Suchindex und ohne Tracking als "Brave Search Beta".

Verzicht auf Nutzer-Profiling, IP-Adressen, geheime Rankings & Co.

Diesen Prinzipien soll die neue Brave Search folgen

Datenschutz: kein Tracking oder Profiling von Nutzern.

User-first: Der Nutzer steht an erster Stelle, nicht die Werbe- und Datenindustrie.

Unabhängigkeit: Brave verfügt über einen eigenen Suchindex zur Beantwortung gängiger Suchanfragen in Eigenregie, ohne auf andere Anbieter angewiesen zu sein.

Wahlmöglichkeit: bald Optionen für werbefreie bezahlte Suche und werbeunterstützte Suche.

Transparenz: keine geheimen Methoden oder Algorithmen zur Verzerrung der Ergebnisse und bald auch von der Community kuratierte, offene Ranking-Modelle, um Vielfalt zu gewährleisten und algorithmische Verzerrungen und offene Zensur zu verhindern.

Nahtlosigkeit: Best-in-Class-Integration zwischen Browser und Suche ohne Beeinträchtigung der Privatsphäre, von der Personalisierung bis hin zu sofortigen Ergebnissen während der Eingabe durch den Benutzer.

Offenheit: Brave Search wird bald auch für andere Suchmaschinen verfügbar sein.

Brave: Web-Browser mit Tracking-Schutz

Brave

Mit mehr als 32 Millionen monatlich aktiven Browser-Nutzern hat sich die Chrome- Edge- und Firefox-Alternative Brave einen soliden Stamm an Fürsprechern aufgebaut, die nun mit einer neuen Suchmaschine in Berührung kommen sollen. Die Brave Search steht als Beta-Version im eigenen Browser (Desktop, Android, iOS) und auch unter search.brave.com zur Verfügung. Seinen Grundprinzipien will Brave dabei treu bleiben. Laut eigenen Aussagen zielt man darauf ab, eine Suchmaschine mit "unübertroffenem Datenschutz" zu bieten.Die Brave Search wurde bereits im vergangenen März angekündigt, als das Unternehmen die Übernahme von Tailcat verkündete. Seitdem haben sich eigenen Angaben nach über 100.000 Nutzer zum Testen einer Preview-Version angemeldet. "Brave Search ist die privateste Suchmaschine der Branche sowie die einzige unabhängige Suchmaschine, die den Nutzern die Kontrolle und das Vertrauen gibt, das sie in Alternativen zu Big Tech suchen", sagt Brendan Eich, CEO und Mitbegründer von Brave.Brave Search soll auf das Tracking und die Profilerstellung von Nutzern gänzlich verzichten. Ebenso will man den Algorithmus hinter der Suchmaschine offenlegen und zusammen mit der eigenen Community verbessern, sodass keine geheimen Rankings über den Erfolg von Webseiten entscheiden. Zur Finanzierung der Plattform plant das Unternehmen sowohl eine werbeunterstütze Suche mit Bannern und Co., als auch eine werbefreie Variante für zahlende Nutzer. In der aktuellen Beta sind die "privaten Anzeigen" bisher deaktiviert.Gänzlich allein kann die Brave Search die teilweise umfangreichen Anfragen der Nutzer jedoch nicht bewältigen. Man erklärt: "Brave Search enthält anonymisierte Beiträge aus der Community, um die Ergebnisse zu verbessern und zu verfeinern. Es gibt jedoch Arten von Suchanfragen sowie bestimmte Bereiche wie die Bildersuche, für die unsere Ergebnisse noch nicht relevant genug sind. In diesen Fällen verwenden wir APIs, bis wir unseren Index erweitern können."