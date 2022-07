Surface Duo 2: Microsoft cancelt erschwinglichere Mittelklasse-Variante

Das Microsoft Surface Duo ist bisher in zwei Versionen erhältlich und hat trotz diverser Macken seine Nische gefunden. Doch das Surface Duo (2) ist ein teures Stück Hardware. Eine von Microsoft geplante erschwinglichere Ausgabe wurde nun aber offenbar abgesagt.

Surface Duo 2, Codename Cronos

Microsoft

Das Surface Duo 2 zeichnet sich vor allem durch seine zwei Bildschirme aus, wer das Gerät (in der günstigsten Variante) haben will, muss aber knapp 1000 Euro und mehr auf den Tisch legen - Microsoft selbst verlangt in seinem Store je nach Ausstattung Preise zwischen 1345 und 1899 Euro. Das ist viel Geld, selbst in der vermeintlich erschwinglichsten Variante und wenn man zu einem Drittanbieter-Shop greift.Das ist zweifellos auch der Grund, warum Microsoft an einer günstigeren Ausgabe gearbeitet hat. Dazu ist zwischenzeitlich sogar ein Prototyp auf eBay aufgetaucht, doch es fand nach recht kurzer Zeit einen Käufer. Zum als "Dev Unit", also Entwicklergerät gekennzeichneten Smartphone, gab es auch einige Fotos zu sehen und so mancher dachte deshalb, dass die Ankündigung eines Mittelklasse-Surface Duo 2 bevorsteht.Lange Zeit war nicht klar, ob das eBay-Gerät überhaupt echt ist, Windows Central-Experte Zac Bowden konnte aber später bestätigen, dass es das ist. Der Codename dieser Surface Duo 2-Variante lautete Cronos, sie sollte im Verlauf des Jahres eine kostengünstigere Möglichkeit sein, an ein solches Microsoft-Smartphone zu kommen.Cronos sollte einen (besseren) Mittelklasse-SoC von Qualcomm, eine Dual-Kamera auf der Rückseite, ein nicht gebogenes Display und ein Kunststoff-Gehäuse bieten. Zum Vergleich: Das herkömmliche Surface Duo 2 verfügt über einen Snapdragon 888 , eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite, gebogene 90-Hz-Displays mit Glance Bar und ein Gehäuse aus Kunststoff sowie Glas.Es ist allerdings nicht klar, wie tief der Preis durch die günstigere Ausstattung gefallen wäre, und wir werden es auch nie erfahren. Denn Windows Central schreibt nun, dass Microsoft Cronos bereits Ende 2021 gecancelt hat, da sich die Redmonder auf das nächste Duo-Flaggschiff konzentrieren wollen, das für Ende 2023 geplant ist.