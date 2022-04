Windows 10X: Betriebssystem auf dem Surface Duo installiert

Ein Bastler hat es geschafft, das Microsoft-Betriebssystem Windows 10X auf dem Surface Duo auszuführen. Der Entwickler Gustave Monce ist dafür bekannt, Software auf Geräten zu installieren, die dort eigentlich nicht funktionieren sollte. Microsoft hat Windows 10X längst eingestellt.

Projekt wurde als 'Aprilscherz' beworben

Viele Features funktionieren noch nicht

Der auf Twitter unter dem Namen gus33000 bekannte Entwickler hat am 1. April mehrere Tweets verfasst, die Windows 10X auf dem Surface Duo zeigen. Wie Deskmodder anmerkt, handelt es sich hierbei nicht um einen echten Aprilscherz, obwohl er das Projekt als "April Fools Deluxe Take 3" beworben hat. Schon in den vergangenen Jahren hatte der Bastler am 1. April ähnliche Projekte vorgestellt. Im letzten Jahr hatte er Android auf dem Lumia 950 XL installiert. Das Gerät wird auf der Microsoft Account-Seite sogar korrekt als Surface Duo, auf dem das Betriebssystem "Windows 10 ModernPC" zum Einsatz kommt, bezeichnet.Aktuell scheinen noch nicht alle Komponenten des Betriebssystems auf dem Surface Duo zu funktionieren. Auf die Treiber sowie die DLL-Bibliotheken soll jedoch schon zugegriffen werden können. Gustave Monce dürfte jedoch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin an dem Projekt arbeiten, sodass die meisten Funktionen womöglich bald zur Verfügung stehen.Wer sich für das Projekt interessiert und sein Surface Duo selbst in ein "Windows Phone" verwandeln möchte, kann die benötigten Treiber aus dem GitHub-Repository von Gustave herunterladen. Auf der Seite lassen sich auch weitere Dateien des WOA-Projekts finden.