Microsoft Surface Duo 2 erhält FCC-Zulassung: Vorstellung in Kürze

Das Surface Duo 2 zeigt sich kurz vor dem nächsten großen Microsoft-Surface-Event jetzt bei der US-Zulassungsbehörde FCC. Es hat also den Anschein, dass die nächste Generation des großen Klapp-Android-Smartphones bereits auf dem Weg ist.

Technische Details des überarbeiteten Surface Duo 2

Merkmale des Surface Duo 2 Zwei 5,8-Zoll-Displays

Snapdragon 888

8 GB RAM mit bis zu 256 GB Speicherplatz

12MP Frontkamera und eine neue Rückkamera mit Weitwinkel- (12 Megapixel), Teleobjektiv (12 Megapixel) und Ultraweitwinkelobjektiv (16 Megapixel)

WiFi 6, Bluetooth und NFC

Tech Rat / YouTube

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest und zeigt dabei die Daten, die durch die nun vorab durchgesickerten FCC-Anmeldungen bekannt geworden sind. Microsofts Klapp-Android-Smartphone der nächsten Generation, das Surface Duo 2, soll Gerüchten zufolge am 22. September zusammen mit dem Surface Pro 8 , dem Surface Pro X Refresh, dem Surface Go 3 , dem Surface Book/Laptop-Nachfolger und vielleicht noch dem ein oder anderen neuen Produkt vorgestellt werden.Microsoft hat das Gerät dementsprechend bereits bei der FCC anmelden müssen. Dort taucht es nun als "Microsoft Portable Device" auf. Dass es sich dabei um das Surface Duo 2 handelt, wird durch die Beschreibung klar. Da heißt es unter anderem, dass das Gerät "zwei Konfigurationen" unterstützt, bei denen ein Bildschirm geöffnet und ein anderer geschlossen ist. "Beide Konfigurationen wurden getestet", heißt es in dem Dokument. Die Berichte und Screenshots der FCC bestätigen auch, dass es sich um ein Gerät mit zwei Bildschirmen handelt, welches eine Kamera auf der Vorderseite und eine weitere Kamera auf der Rückseite hat.Laut Windows Latest wird das Surface Duo die wichtigsten LTE- und 5G-Bänder unterstützen, über 5G mmWave-Konnektivität und Wi-Fi 6 verfügen."Das Modell 1995 hat zwei mmWave-Antennenmodule, die sich beide auf der rechten Hälfte des Geräts befinden. Modul 0 befindet sich auf der Rückseite, während Modul 1 auf der Vorderseite (Display) angebracht ist. Die Positionen der Antennen sind in den Abbildungen 1-3 unten für die drei Gerätepositionen dargestellt, die für die Leistungsdichte bewertet wurden", heißt es in dem Dokument bei der FCC. Auch NFC wird erwähnt.In der Gerüchteküche werden schon seit Monaten erste Details zu den technischen Veränderungen geteilt. Nun dürfte es am kommenden Mittwoch soweit sein, dass Microsoft das neue Gerät zeigen wird. WinFuture wird dann über alle Neuvorstellungen berichten