Ende, Hi-Fi-Legende: Der japanische Audiospezialist Onkyo ist pleite

Der Elektronikhersteller Onkyo gehört zu den bekanntesten Hi-Fi-Marken überhaupt, aktuell muss man aber von gehörte sprechen. Denn der Audiospezialist aus Osaka ist pleite, die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 3,1 Milliarden Yen, das sind knapp zehn Millionen Euro.

Immer mehr hören Musik per Smartphone

Onkyo Home Entertainment hat Ende der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag gestellt, bereits im vergangenen August wurde das Unternehmen vom Handel an der Börse herausgenommen. Wie Nikkei Asia berichtet, wurde der 1946 gegründete Hersteller unter anderem zum Opfer veränderter Hörgewohnheiten: Denn in Zeiten von Streaming hören immer mehr Menschen Musik auf Mobilgeräten und vergleichbarer Hardware. Der Markt für klassische Audio-Ausrüstung, darunter kompakte Stereosysteme, schrumpft indes rapide. Die Versuche von Onkyo, den Mobilmarkt zu erobern, schlugen indes fehl.Es ist nicht die erste Insolvenz im Zusammenhang mit Onkyo. Bereits im März haben zwei Tochterunternehmen, die einerseits als Original Equipment Manufacturer (OEM) für die Herstellung bzw. den Zusammenbau von beispielsweise Lautsprechern für andere Marken zuständig und andererseits im Vertrieb von Audiogeräten tätig waren, Insolvenz angemeldet.Seither hat Onkyo nur noch einen Rumpfbetrieb aufrecht erhalten, dieser kümmerte sich um das Management eines bereits verkauften Tochterunternehmens. Bereits im September des Vorjahres wurde das Kerngeschäft mit audiovisuellen Geräten für den Heimgebrauch an Sharp und Voxx International sowie das Geschäft mit Ohr- und Kopfhörern an einen Investmentfonds verkauft.Gegenüber Nikkei sagte Onkyo, dass man versucht habe, "das Geschäft in kleinerem Umfang aufrechtzuerhalten, wir konnten aber nicht verhindern, dass sich die Cashflow-Probleme verschärfen". Komplett wird Onkyo aber wohl nicht verschwinden, denn Sharp und Voxx planen ein Joint-Venture, das weiterhin auf die Marke zurückgreifen wird.