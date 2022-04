Edge Sicherheitsupdate: Schwachstelle wird bereits aktiv ausgenutzt

Es gibt neue Sicherheitsupdates für Google Chrome und für Microsoft Edge. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da sie mehrere teils als hoch riskant eingestufte Schwachstellen beheben. Die Updates sind bereits im WinFuture Download-Bereich verfügbar.

Sicherheitsfixes und Belohnungen

Hinweis: Der Zugang zu Fehlerdetails und Links kann eingeschränkt werden, bis die Mehrheit der Benutzer mit einer Korrektur versorgt ist. Wir werden auch Einschränkungen beibehalten, wenn der Fehler in einer Bibliothek eines Drittanbieters existiert, von der andere Projekte in ähnlicher Weise abhängen, die aber noch nicht behoben wurden.

CVE-Nummern behobene Sicherheitslücken - Edge-spezifisch CVE-2022-29144

Chrome - Browser von Google

Microsoft Edge - Neuer Browser auf Chromium-Basis

Die neuen Versionsnummern lauten 100.0.4896.127 für Google Chrome und 100.0.1185.44 für Microsoft Edge . Google hat dabei laut den Release-Notes 2 Sicherheitslücken geschlossen, das Update ist schon seit Mitte der Woche in der Verteilung. Im Google Chrome-Blog findet man einige Informationen zu dem Update. Laut Google gibt es bereits Hinweise dazu, dass diese Schwachstellen aktiv ausgenutzt werden.Microsoft hat entsprechend nun auch ein Sicherheitsupdate für Edge auf Chromium-Basis nachgereicht und die Behebung der Chromium-Schwachstellen bereitgestellt.Darüber hinaus gibt es noch einige Fixes für Edge-spezifische Sicherheitslücken. Microsoft hat zu dem neuen Edge-Update ebenfalls Release-Notes veröffentlicht . Da heißt es: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 100.0.1185.44) veröffentlicht, der die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts enthält. Dieses Update enthält einen Fix für die Sicherheitslücke CVE-2022-1364 , von der das Chromium-Team berichtet hat, dass sie in freier Wildbahn ausgenutzt wird. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates. Dieses Update enthält die folgenden Microsoft Edge-spezifischen Aktualisierungen:"Auch im Microsoft-Update-Guide findet man einige weiterführende Informationen zu den einzelnen Sicherheitslücken. Die Updates stehen für alle Nutzer per Auto-Updatefunktion oder zum Download (zum Beispiel im WinFuture Download-Bereich) zur Verfügung: