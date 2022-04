Ärger um Standard-Browser: Microsoft Edge holt bei Nutzerzahlen auf

Microsoft wünscht sich sicherlich einen größeren Marktanteil für den Webbrowser Edge - das zeigen nicht zuletzt die vielen Aktionen, mit denen der Konzern es Nutzern schwer macht, den Standard-Browser von Windows zu ändern. Nun legt Edge auch tatsächlich zu.

Die Marktverteilung laut Statcounter: Google Chrome: 67,29 Prozent

Microsoft Edge: 9,65 Prozent

Apple Safari: 9,56 Prozent

Mozilla Firefox: 7,57 Prozent

Opera: 2,81 Prozent

Edge mobile weit abgeschlagen

Google Chrome: 64,53 Prozent (+1,75)

Apple Safari: 18.84 Prozent (-0.46)

Microsoft Edge: 4,05 Prozent (-0,01)

Mozilla Firefox: 3,4 Prozent (-0.81)

Samsung Internet: 2,82 Prozent (+0,05)

Das geht aus den neuesten Zahlen des Web-Analysten Statcounter hervor (via Neowin ). Die neue Auswertung für den März 2022 zeigt jetzt laut dem Bericht von Statcounter, dass Microsoft Edge beim Marktanteil stetig ansteigt und immer mehr Nutzer gewinnt. Laut Statcounter ist Microsoft Edge mittlerweile sogar der zweitbeliebteste Desktop-Browser, auch wenn die Verbreitung weiterhin bei unter zehn Prozent Nutzerbasis liegt. Im März 2022 gelang es Edge allerdings, Apples Safari-Webbrowser zu überholen und mit einem Marktanteil von jetzt 9,65 Prozent (+0,05) den zweiten Platz zu erreichen. Safari liegt mit 9,56 Prozent (-0,21 Prozent) knapp dahinter an der dritten Stelle. Chrome ist weiterhin unangefochten an der Spitze mit 67,29 Prozent und hat auch noch dazu gewonnen (+2,4 Prozent).Anders sieht es aus, wenn der Marktanteil der mobilen Nutzung auf Smartphone und Tablets und die Desktop-Plattformen zusammen genommen werden. Google Chrome ist da zwar immer noch mit einem überwältigenden Anteil auf dem ersten Platz mit rund 65 Prozent, aber Safari gewinnt durch iOS und iPadOS den zweiten Rang mit einem Anteil von fast 19 Prozent. Microsoft Edge schafft es trotz Apps für Android und iOS gerade einmal auf 4 Prozent.Bei der mobilen Browser-Wahl fällt dabei auf, wie schwer sich Microsoft tut. Anders als auf dem Windows-Desktop hat der Konzern aber auch nur wenig mögliche Einflussnahme auf die Nutzer.