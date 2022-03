Notfall-Update für Edge: Sicherheitsfix für schwerwiegenden V8-Bug

Nach dem Notfall-Update für Google Chrome steht jetzt das Update für Microsoft Edge zur Verfügung. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da es eine aktiv ausgenutzt Sicherheitslücke schließt. Die Updates für Chrome und Edge sind bereits im WinFuture Download-Bereich verfügbar.

Schwerwiegender V8-Fehler

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das Update für Edge adressiert eine hochgefährliche Zero-Day-Schwachstelle, die im Chromium-Unterbau des Browsers existiert. Wir hatten bereits von der Sicherheitslücke berichtet. Die neueste Edge-Version hat die Nummer 99.0.1150.55, das Update sollte schnellstmöglich installiert werden. Es handelt sich laut der Beschreibung um ein Notfall-Update, welches die Schwachstelle CVE-2022-1096 behebt.Bei Microsoft findet man bisher nur wenige Details zu der Schwachstelle und zum Update allgemein in der Edge-Update-Historie . Da heißt es:"Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 99.0.1150.55) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Dieses Update enthält einen Fix für die Sicherheitslücke CVE-2022-1096, von der das Chromium-Team berichtet hat, dass sie in freier Wildbahn ausgenutzt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Sicherheitsaktualisierung ."Bei dem behobenen Zero-Day-Bug handelt es sich um eine schwerwiegende Type-Confusion-Schwachstelle in der JavaScript-Engine von Chrome V8. Angreifer könnten die Sicherheitslücke zur Ausführung von beliebigem Code ausnutzen. Details wurden bisher dazu noch nicht veröffentlicht, da zunächst die Absicherung der Schwachstelle im Vordergrund steht. Das Update für Edge steht bereits im Win­Fu­ture-Down­load­cen­ter bereit. Die neue Version haben wir auch für euch auch am Ende dieses Beitrags verlinkt.