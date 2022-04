Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele-Highlights im April

Vorab der offiziellen Ankündigung sickern seitens Microsoft die neuen Xbox Game Pass-Spiele für den Monat April durch. Insgesamt zehn Titel werden vorgestellt, die für Konsolen, PCs und in der Cloud zur Verfügung stehen werden. Darunter auch diverse EA Play-Highlights.

Update: Mittlerweile wurden die Spiele durch den englischsprachigen Mittlerweile wurden die Spiele durch den englischsprachigen Xbox-Blog bestätigt.

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im April 2022

Dragon Age 2 (Cloud)

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud)

Star Wars Squadrons (Cloud)

Cricket 22 (Cloud, Konsole)

MLB The Show 22 (Cloud, Konsole)

Chinatown Detective Agency (Cloud, Konsole, PC)

Life is Strange: True Colors (Cloud, Konsole, PC)

Lost in Random (Cloud, Konsole, PC)

Panzercorps 2 (PC)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (PC)

Werden die Game Pass-Neustarts üblicherweise über die hauseigenen Xbox Wire-Blogs verkündet, ist auf den Microsoft-Servern bereits jetzt eine erste Übersicht der neuen Spiele für den aktuellen Monat zu finden. Unter Vorbehalt möglicher Änderungen können sich Xbox- , PC- und Cloud-Spieler im April über zehn neue Titel freuen. Darunter befinden sich namhafte Spiele wie Life is Strange: True Colors und MLB The Show 22.Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate, die sowohl auf die EA Play- als auch auf die Cloud Gaming-Bibliothek Zugriff haben, erhalten zudem Dragon Age 2, Plants vs. Zombies: Garden Warfare und Star Wars Squadrons. Die Redmonder und Electronic Arts erweitern hier allerdings nur die Vertriebsplattform, da die drei Spiele im April auch über Microsofts Cloud und somit auf mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen werden.Da eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft weiterhin abzuwarten ist, stehen die detaillierten Release-Zeiträume der zehn Spiele bislang noch nicht fest. Dem Leak zufolge könnte man allerdings bereits im Laufe des Tages mit weiteren Informationen zum April-Lineup des Xbox Game Pass und PC Game Pass rechnen.