18 Monate nach Launch: Neuer Chip für die Xbox Series X|S steht an

Seit dem Launch der neuen Xbox-Generation ist einige Zeit vergangen. Wie steht es um ein Update der Konsolen? Berichten zufolge arbeitet Microsoft daran, den Chip der Konsole zu verbessern. Die Vorteile des neuen Designs liegen aber wohl abseits von Leistungssteigerungen.

Nach 30 Monaten ist die Hardware der Xbox-Konsolen "veraltet"

Effizienter, nicht schneller

Im Laufe des Lebenszyklus einer Konsolen-Generation ist es normal, dass die Hersteller immer weiter an der verbauten Hardware feilen. Das muss nicht immer der Steigerung der Leistung dienen, sondern kann oft auch viele andere Gründe haben: effizientere und vor allem kostengünstigere Fertigung, Reduzierung des Leistungsbedarfs und damit einhergehende Vereinfachung der Kühlung und viele andere. Jetzt deutet sich an, dass Microsoft am Chip schraubt, der seine Xbox Series X und S-Konsolen seit dem Launch antreibt.Entsprechende Aussagen trifft aktuell der für gewöhnlich gut informierte Journalist Brad Sams in einem Q&A auf seinem persönlichen YouTube-Kanal. Seit dem Launch der Xbox Series X und S sind bereits 18 Monate vergangen. Allerdings gilt es hier zu bedenken: Das Design für das Innenleben der Konsole dürfte von Microsoft nach bisherigen Erfahrungswerten mindestens ein Jahr zuvor festgelegt worden sein. Damit hat die Hardware der beiden Konsolen also rund 30 Monate auf dem Buckel. "In der Welt der Technologie ist es also ein veraltetes Design", so Sams.Auf dieser Tatsache lässt der Journalist nach einer entsprechenden Frage eines Zuschauers folgende Aussage folgen: "Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass Microsoft an einem kleineren, energieeffizienteren Chip arbeitet. Da bin ich sehr zuversichtlich." Für Sams scheint es zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Hinweise darauf zu geben, dass Microsoft damit auch eine Leistungssteigerung anvisiert. "Microsoft arbeitet ständig daran, kühlere und effizientere Chips herzustellen, weil das die Produktionskosten senkt", so Sams zu der wahrscheinlichen Ausrichtung der Entwicklungsarbeit.Sams formuliert dabei das, was man auf Basis bisheriger Konsolen-Zyklen erwarten kann. Für Microsoft ist es wichtig, so schnell wie möglich die Fertigung zu optimieren - Sony hat bei der PS5 einen entsprechenden ersten Schritt mit einer Anpassung der Kühlkörper bereits unternommen. Für zukünftige Käufer ist mit der ersten Revision der Konsolen zwar nicht mehr Leistung zu erwarten, dafür aber andere Vorteile. Ein effizienterer Chip bedeutet auch weniger Stromverbrauch , das könnte die Konsole wiederum kühler und leiser machen.