Kinostart: Microsoft verlost Xbox Series S im Doctor Strange-Design

Ab nächster Woche haben Marvel-Fans die Möglichkeit, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" im Kino anzusehen. Zu diesem Anlass hat Microsoft eine speziell gestaltete Xbox Series S entwickelt. Die Redmonder verlosen die Konsole nun im Rahmen eines Gewinnspiels.

Marvel-Film kommt am 4. Mai in die Kinos

Xbox

Das Gehäuse der Spezial-Edition zeigt den einäugigen Riesenkraken Gargantos, einem der gefährlichsten Bösewichte des neuen Marvel-Films. Neben der Konsole an sich hat Microsoft auch die Controller angepasst. Der Xbox Series S liegen vier Controller, deren Design an die vier Hauptcharaktere des Films angelehnt ist, bei. Dabei handelt es sich um Doctor Strange, The Scarlet Witch, Wong sowie America Chavez. Die Controller sind im Lieferumfang der verlosten Xbox Series S enthalten, sodass der Gewinner sich über ein Bundle freuen kann.Um an der Verlosung teilnehmen zu können, ist es unbedingt erforderlich, dem offiziellen Xbox-Account auf Twitter zu folgen. Außerdem muss der Gewinnspiel-Tweet mit dem Hashtag #DoctorStrangeXboxSweepstakes geteilt werden. Wer nicht mindestens 18 Jahre alt ist, ist vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Die Verlosung läuft bis zum 21. Mai 2022 um 5 Uhr deutscher Zeit, sodass Fans noch knapp drei Wochen lang die Option haben, sich zu qualifizieren. Die gesamten Teilnahmebedingungen lassen sich auf dieser Seite finden. Microsoft gibt den Wert des Bundles mit 467 Dollar an."Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist der 28. Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) und stellt eine Fortsetzung zum 2016 veröffentlichten Kinofilm "Doctor Strange" dar. Der Film soll außerdem an die Ereignisse von "WandaVision" sowie "Spider Man: No Way Home" anknüpfen. Die Zuschauer werden erneut in den Marvel-Kosmos entführt und sehen Doctor Strange gemeinsam mit alten und neuen Verbündeten kämpfen, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern. Der Film soll die deutschen Leinwände am 4. Mai erobern und damit zwei Tage vor dem Start in den Vereinigten Staaten in die Kinos kommen.