"Home Theater OS": Sonos entwickelt eigenes TV-Betriebssystem

Sonos ist bekannt für seine Audio-Lösungen, man kann zentral sein ganzes Zuhause mit Musik versorgen. Doch das Unternehmen will offenbar auch die Wohnzimmer-Bildschirme erobern, denn man arbeitet derzeit an einem "Home Theater OS", also einem Heimkino-Betriebssystem.

Die Netzwerk-basierten Soundsysteme und Soundbars von Sonos setzen zweifellos Standards, doch bisher benötigt man dafür eine App für Smartphone oder Tablet. Doch der Audio-Spezialist weiß, dass seine Produkte oftmals im Mittelpunkt des Wohnzimmers stehen und da liegt es nahe, auch den Fernseher zu integrieren, und zwar direkt als zentrale Steuereinheit.Wie Protocol berichtet, will Sonos auf dem TV-Markt eine größere Rolle spielen und heuert dieser Tage Personal für ein neues "Home Theater OS" an. In den dazugehörigen Stellenbeschreibungen wird mehr oder weniger direkt angedeutet, dass man seine Software direkt in TV-Geräten integriert sehen will.Bereits in den vergangenen Jahren hat Sonos erwägt bzw. versucht, auf dem Streaming-Markt eine größere Rolle zu spielen, das haben gleich mehrere Quellen gegenüber Protocol bestätigt. Was das Heimkino-Betriebssystem betrifft, so findet man in den Stellenangeboten gleich mehrere Hinweise darauf.Der wohl eindeutigste ist wohl in der Jobbeschreibung des "Head of Partnerships, Home Theatre" zu finden. Denn da heißt es: "Der Head of Partnerships für unser Next Generation Sonos Home Theater OS spielt eine zentrale Rolle bei der Verbindung von Nutzern mit den Inhalten und Diensten, mit der gewohnten Sonos-Qualität, die sie lieben." Außerdem wird ein erfahrener Entwickler gesucht, der bereits erfolgreich an Benutzeroberflächen für Mobilgeräte und TVs gearbeitet hat.Auch auf LinkedIn finden sich Hinweise, wonach Sonos seine Fühler in Richtung Fernseher ausstreckt. Nick Millington, Chief Innovation Officer von Sonos, teilte mit, dass er an einem Heimkino-Projekt arbeitet. Der Audio-Spezialist soll sich eine Zeit lang auch an einer alternativen Lösung versucht haben, nämlich seine Software in das System eines bestimmten Herstellers "einzubetten" - hat sich aber offenbar entschieden, es gleich ganz selbst zu machen.