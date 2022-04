Erste Bilder: Neue preisgünstige Sonos-Soundbar steht kurz vor Release

Sonos bietet mit dem Modell Beam, ab 420 Euro, und dem Flaggschiff Arc, ab 820 Euro, zwei Soundbars. Jetzt kündigt sich der Start eines neuen Einsteiger-Modells an. Das ist aktuell noch unter dem Codenamen Fury bekannt, zeigt sich jetzt aber schon mal in ersten Bildern.

Die neue Sonos Soundbar sticht in den Low-End-Markt vor

In Kombination zum Ton

Sonos / bharath

Der Einstieg in die Welt der Sonos-Soundbars dürfte bald deutlich günstiger möglich sein als bisher. Wie The Verge exklusiv berichtet, sind die Entwicklungs-Arbeiten am Modell "S36", intern auch geführt unter der Bezeichnung "Fury" abgeschlossen. Als Releasetermin soll das Unternehmen den 7. Juni anvisieren. Auch über den Preis will man berichten können, mit dem Sonos erstmals in den Bereich der "kostengünstigen" Soundbars vordringt. "Fury" soll 249 US-Dollar kosten - also deutlich weniger als die aktuellen Modelle Beam und Arc.Und dann will The Verge auf Basis von "echter Fotos der neuen Soundbar" auch einen ersten Blick auf das neue Angebot gewähren können. Der kommt in Form von 3D-Render-Bildern, die den Aufnahmen nachempfunden wurden. "Es ist keine exakte Übereinstimmung, aber mehr als genug, um einen Eindruck zu vermitteln", so die Kollegen zum hier gezeigten Detailgrad. Auch die Maße will man anreichen können: Das Sonos Modell S36 "Fury" kommt demnach auf 550mm (Breite) x 69mm (Tiefe) x 100mm (Höhe)Wie erreicht Sonos den niedrigeren Preis? Neben der kompakten Bauweise, die wenigen Lautsprecher mitbringt, streicht das Unternehmen auch einige weitere Funktionen. Demnach muss man hier auf einen Support von Dolby Atmos verzichten. Darüber hinaus werden hier wohl auch keine Mikrofone für die Nutzung von Sprachassistenten integriert sein. Durch die Tatsache, dass man auch den HDMI-Port einspart und nur per optischem Kabel Anschluss findet, bleibt die neue Soundbar auf Dolby Digital Surround Sound beschränkt.Laut The Verge sieht Sonos neben dem Alleinbetrieb für "Fury" noch ein weiteres Anwendungsfeld. Das Unternehmen wird auch eine Wandhalterung bieten, die eine vertikale Ausrichtung erlaubt, außerdem sind auch die Lautsprecher selbst in einem leichten Winkel angeordnet. Damit könnten die neuen Modelle auch gut als gepaarte Surround-Lautsprecher für das High-End-Gerät Sonos Arc zum Einsatz kommen.