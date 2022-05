Sonos Sub Mini: Neuer Mini-Subwoofer sieht aus wie ein gelochter Move

Sonos hat erst vor kurzem seine günstigste Soundbar vorgestellt, die Sonos Ray . Mancher Kunde war in diesem Zusammenhang enttäuscht, dass man nicht auch noch einen passenden Subwoofer präsentierte. Mit dem Sonos Sub Mini soll sich dies aber bald ändern.

Sonos will Lücken im Produktportfolio schließen

TheVerge

Wie das US-Magazin The Verge unter Berufung auf Sonos-eigene Dokumente berichtet, will das Unternehmen bald mit dem Sub Mini einen kleineren, deutlich kompakteren Subwoofer für die Einbindung in Sonos-Systeme vorstellen. Bisher bietet Sonos mit dem großen "Sub" nur ein sehr teures Subwoofer-Modell.Die kommende Mini-Version soll nicht nur deutlich kleiner ausfallen, sondern wahrscheinlich auch erheblich billiger verkauft werden. Optisch soll das Gerät, zu dem noch keine offiziellen Marketing-Bilder vorliegen, eine zylindrische Bauform haben und mittig mit einer Aussparung versehen sein.Insofern erinnert der Sonos Sub Mini also durchaus an den normalen Sonos Sub, ist aber eben rund gestaltet und sieht somit auch einem Sonos Move ähnlich. Genaue Angaben zur Ausstattung des Sonos Sub Mini liegen bisher noch nicht vor, so dass auch die interne Gestaltung der Bauweise noch nicht bekannt ist.Offen ist auch, wann Sonos den Sub Mini tatsächlich auf den Markt bringt. Das Gerät dürfte aber innerhalb der nächsten Monate auf den Markt kommen. Dass Sonos keine neuen Produktkategorien erschließt, sondern eher Lücken in seinem Lineup füllt, überrascht unterdessen nicht.So hatte das Unternehmen erst vor kurzem eine Konzentration auf diese Praxis verkündet. Die Gründe dafür liegen vermutlich in der schlechten Verfügbarkeit bestimmter Chips und der durch die weltweit angespannte Lage gestiegenen Inflation, die wiederum die Kaufkraft auf Seiten der Kunden zuletzt massiv schrumpfen ließ. Schon bald dürften ausführlichere Informationen zum Sonos Sub Mini an die Öffentlichkeit gelangen.