Sonos Beam 2: Kompakte Dolby Atmos-Soundbar für besten Klang

Weihnachten steht kurz bevor und mit der Sonos Beam 2 zeigt sich eine der besten Soundbars, um die Feiertage zu Hause klanglich aufzuwerten. Dank Dolby Atmos, Multiroom-Support und smarten Assistenten besticht der TV-Lautsprecher mit einem immersiven Erlebnis höchster Güte.

Beeindruckender Sound im gesamten Zuhause

Einzigartige Audio-Qualität, selbst bei geringer Lautstärke

Die beste Soundbar jetzt für 496 Euro

Mit der Sonos Beam 2 könnt ihr eurem Fernseher pünktlich zu den Feiertagen und der gemeinsamen Zeit mit der Familie ein starkes Upgrade spendieren. Erst wenige Monate auf dem Markt, gehört sie bereits jetzt zu den besten Soundbars, die viel mehr können als einfach nur einen Spitzenklang im Wohnzimmer zu verbreiten. Die Beam 2 dient gleichzeitig als WLAN-Lautsprecher in Sonos' Multiroom-Ökosystem, kann mit Alexa und dem Google Assistant das Smart Home steuern und bietet dank Dolby Atmos-Unterstützung einen packenden virtuellen Surround-Sound.Ein großer Vorteil der Sonos Beam 2 liegt in der modernen HDMI eARC-Technik, die sämtliche Audioformate nicht nur unkomprimiert in bester Qualität überträgt, sondern auch den Dolby Atmos-Support ermöglicht. Ist euer Fernseher entsprechend kompatibel, profitiert ihr zudem von der Möglichkeit, weitere per HDMI angeschlossene Geräte direkt mit Hilfe der Soundbar aufzuwerten - zum Beispiel Spielekonsolen, TV-Receiver oder Streaming-Sticks. Das einstige Kabelwirrwarr aus früheren Zeiten findet somit endlich ein Ende. Und auch darüber hinaus kann die Beam der zweiten Generation voll und ganz überzeugen.Für einen raumfüllenden Sound mit kristallklaren Dialogen sorgen insgesamt fünf digitale Verstärker, drei passive Strahler, vier Mitteltöner und ein Hochtöner. Dass die Sonos Beam 2 dabei so kompakt gehalten werden konnte und nahezu vor oder unter jeden Fernseher passt, ist den Oscar-prämierten Toningenieuren zu verdanken, die sich der US-amerikanische Hersteller für die Entwicklung ins Boot geholt hat. Dabei wurde der Klang nicht nur auf Filme, Serien und das lineare TV-Programm optimiert. Eine detailreiche Qualität wird auch bei Musik, Radio-Sendern, Hörbüchern und Podcasts versprochen.Abschließend entpuppt sich die Sonos Beam 2 als pfiffige Soundbar, die den Alltag erleichtert und Rücksicht auf eure Mitmenschen nimmt. Zum einen sind die Möglichkeiten dank der Integration von Sprachassistenten wie Amazon Alexa und des Google Assistant nahezu grenzenlos, zum anderen sind es Technologien wie der Nachtmodus, die einen "Aha"-Effekt bei uns auslösen. Letzterer reduziert automatisch die Intensität lauter Soundeffekte, womit überraschende Action-Szenen eventuell bereits schlafende Familienmitglieder nicht versehentlich aufwecken. So trifft in der Sonos Beam 2 satter Sound auf smarte Features, die am Ende eine tolle Audio-Erfahrung abliefern.