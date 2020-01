Sonos Controller - Sonos-Lautsprecher fernsteuern

Software-Fernbedienung

Mit dem Sonos Controller 10.61 für Windows lassen sich geeignete Sonos-Audiosysteme komfortabel über den eigenen Desktop-PC oder Laptop fernsteuern. Dabei unterstützt die Software sowohl die Wiedergabe der persönlichen Musikbibliothek als auch verschiedener Online-Radiosender.Beim ersten Start leitet ein bebilderter Assistent durch das Setup. Nutzer können entweder ein neues Sonos-System einrichten oder die Controller-Software mit einem vorhandenen verbinden. In beiden Fällen ist die Einrichtung unkompliziert und mit wenigen Klicks abgeschlossen.Anschließend können Nutzer über die Software in ihrer eigenen Musiksammlung nach Songs, Alben oder Interpreten suchen und diese dann auf ihrem Sonos-System abspielen. Ebenfalls ist es möglich, per Drag-and-Drop neue Playlisten zu erstellen.Der Sonos Controller unterstützt außerdem die Online-Musikdienste AUPEO!, Deezer, Duomi, iHeartRadio, JUKE, Last.fm, MOG, Napster, Pandora, Rdio, Rhapsody, SiriusXM, Internet Radio, Slacker, Songl, Spotify, Stitcher, TuneIn, WiMP und Wolfgang's Vault.Besitzern eines Sonos-Audiosystems bietet der Sonos Controller eine einfache Möglichkeit, ihre Lieblingsmusik bequem am PC zusammenzustellen und diese dann auf den kabellosen Lautsprechern wiederzugeben. Auf der Herstellerseite finden sich zusätzliche Programmversionen für Mac OS X, Android sowie iOS.