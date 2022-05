Sonos Ray: Die kleine, günstigere Soundbar im Detail

Dass Sonos in Kürze eine neue, kleinere Soundbar auf den Markt bringen will, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Nachdem zuletzt einige Bilder der neuen Sonos Ray Soundbar aufgetaucht waren, können wir jetzt mehr Details zu dem Gerät aufgrund von Marketing-Materialien liefern.

Die Sonos Ray Soundbar besitzt nach Angaben des Herstellers vier Class-D-Verstärker, die auf die akustische Architektur des Geräts abgestimmt wurden. Es gibt zwei "starke Tweeter" für "klare Höhen", deren Sound mit Hilfe von geteilten asymmetrischen Waveguides von Wand zu Wand projiziert werden soll.Hinzu kommen zwei zentral angebrachte "Midwoofers", die mittlere und tiefe Frequenzen in hoher Qualität reproduzieren sollen. Das Sonos-eigene Bass Reflex System soll Verzerrungen verhindern und niedrige Frequenzen voller klingen lassen. Letztlich will Sonos mit der Ray eine kleine, eigenständig nutzbare Soundbar bieten, die einen klaren, kräftigen und eben mit ausreichend Bass versehenen Klang liefern kann.Die Sonos Ray unterstützt unter anderem die True-Play-Funktion zur Optimierung der Klangwiedergabe, hat eine Funktion zur Verbesserung der Sprachwiedergabe und bringt eine spezielle Option für den Nachtbetrieb, bei der die Intensität lauter Töne reduziert wird, während man das Niveau von weicheren Tönen erhöht. Das Gerät besitzt keinen HDMI-Anschluss, sondern soll über einen optischen Eingang mit dem jeweiligen Fernseher verbunden werden.Zur weiteren Ausstattung gehören ein 10/100-MBit-Ethernet-Port, Support für N-WLAN und ein integrierter Infrarot-Empfänger, über den man die Sonos Ray mit der Fernseher-Fernbedienung synchronosieren kann. Auf Wunsch kann die neue Soundbar auch in ein größere Sonos-Setup eingebunden werden, indem man zum Beispiel zwei Sonos One-Lautsprecher zusätzlich verbindet.Darüber hinaus gibt es Unterstützung für PCM Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS Digital Sound, Bluetooth und Airplay. Eine Sprachsteuerung ist hier nicht vorgesehen. Durch ihr leicht nach hinten verjüngtes Design soll die knapp 56 Zentimeter breite und gut sieben Zentimeter hohe Sonos Ray bequem unterhalb der meisten Fernseher untergebracht werden. Mit nur 1,9 Kilogramm ist die neue Soundbar ihrer geringen Größe entsprechend leicht.Günstig wird die Sonos Ray nicht, denn das Gerät kostet laut früheren Leaks in den USA 249 Dollar. Hierzulande dürfte ein praktisch identischer Europreis fällig werden.