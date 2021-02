TV-Serie? Superman und Witcher Cavill teasert Mass Effect-Projekt an

Mit Superman und Geralt von Riva spielt er bereits zwei Popkultur-Ikonen, demnächst könnte eine weitere dazukommen: Denn Henry Cavill hat ein "geheimes Projekt" angekündigt, und es ist nicht schwer zu erraten, dass es sich dabei um Mass Effect handelt.

Commander Cavill?

Netflix

Der britische Schauspieler Henry Cavill sieht zwar wie der Kapitän der lokalen Schulsportmannschaft und Liebling aller Schwiegermütter aus, in Wirklichkeit ist er aber eher der Gaming-Nerd von Nebenan. Denn der begeisterte PC-Spieler hat einst verraten, dass er den Anruf mit der Zusage, Superman spielen zu dürfen, verpasst hat, weil er gerade mit World of Warcraft beschäftigt war.Auch die Rolle des Geralt bzw. Umsetzung der Netflix-Serie The Witcher ist auf das persönliche Engagement Cavills zurückzuführen - weil dieser begeistert die Games von CD Projekt Red gespielt hat. Kurzum: Seine Gaming-Kompetenz muss der 37-Jährige wohl kaum beweisen.Und auch das nächste Projekt von Henry Cavill hat allem Anschein nach mit Gaming und genauer gesagt einem Rollenspiel zu tun. Denn der Schauspieler hat per Instagram ein "geheimes Projekt" angeteasert. Er schreibt weiter: "Oder nur eine Handvoll Papier mit zufälligen Wörtern darauf... Ich schätze, ihr müsst abwarten und sehen."Die erwähnten Wörter waren nicht zu entziffern, da sie verschwommen sind. Doch Gamepressure hat es geschafft, diese per Software zu schärfen und konnte folgende Begriffe lesen: Cerberus, Reaper, Geth und Tali'Zorah. Das sind zweifelsfrei Namen und Wörter aus dem Mass Effect-Universum.Was das bedeutet, darüber kann man nur spekulieren. Es wäre aber alles andere als überraschend, wenn es sich hier um eine Mass Effect-Serie handeln würde. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Sprechrolle für ein Spiel, das klingt aber fast nach zu wenig. Im erstgenannten Fall können wir uns durchaus vorstellen, dass Cavill in die Rolle von Commander Shepard schlüpft - denn eine Ähnlichkeit mit dem Default-Protagonisten der Science-Fiction-Reihe hat er zweifellos.