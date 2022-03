Ende einer Ära: Android-Figuren am Google-Campus sind verschwunden

Android bekommt jährlich ein großes Update, dieses trug früher auch offiziell die Namen von Desserts. Diese werden inzwischen nur noch intern verwendet und das bedeutet nun wohl auch das Ende für eine Sehenswürdigkeit: die Android-Statuen in Mountain View. Oder doch nicht?

Wo sind die Android-Rasenstatuen?

Das Building 44 auf dem Google-Campus in Mountain View war lange Zeit eine Art Pilgerstätte für Android-Fans. Das Gebäude ist kein zufälliger Ort, denn dort wurde das mobile Betriebssystem entwickelt. Und bei jeder Veröffentlichung einer Android-Hauptversion wurde vor dem Building 44 eine "Android Lawn Statue", also Android-Rasenstatue, aufgestellt.Diese zeigten das Android-Maskottchen im Design der dazugehörigen Süßspeise, also als Lebkuchen/Gingerbread, Ice Cream Sandwich, mit Jelly Bean (im Bauch), als KitKat-Schokoriegel etc. Doch wie Android Authority unter Berufung auf Nutzer-Feedback auf Google Maps berichtet, sind diese Statuen nicht mehr am Google-Gelände zu finden. Vor dem Building 44 stehen sie schon seit einiger Zeit nicht mehr, sie wurden zuletzt in einen kleinen Park in der Nähe des Besucherzentrums transferiert.Doch nun sind sie auch dort nicht mehr zu finden. Die Besucher sind entsprechend enttäuscht: "Es ist eine karge Einöde. Alle Statuen sind entfernt worden - nur ein schmutziger Fleck", schreibt ein enttäuschter Android-Tourist. Insgesamt 18 solcher Statuen standen dort zuletzt, man kann aber davon ausgehen, dass deren Abtransport von Google beauftragt worden ist.Allerdings war das Besucherzentrum in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie geschlossen, es verirrte sich kaum noch ein Tourist auf das Google-Gelände. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das nur ein temporärer Zustand ist: Denn einige der (teils ein Jahrzehnt alten) Statuen waren zuletzt in einem schon recht schlechten Zustand, es ist also denkbar, dass Google diese schlichtweg zum Renovieren geschickt hat - das jedenfalls werden Android-Fans hoffen.