"Switch to Android": Google schraubt weiter an iOS-Wechsel-App

Apple bietet schon länger eine "Move to iOS"-App, Google will hier nachziehen. Das Unternehmen arbeitet schon lange an einer 'Switch to Android '-App für iOS, die den Umstieg erleichtert. Jetzt testet man an einem Weg, auch die iCloud umzuziehen.

Endlich wieder Bewegung bei der Arbeit zur Umzugs-App

Immer noch nicht reibungslos

Seit Jahren arbeitet Google an einer entsprechenden App, jetzt will 9to5Google aber über spannende Neuerungen berichten können, an denen sich die Entwickler versuchen. Zu verdanken ist dieser Einblick einer genaueren Untersuchung des Codes des "Data Transfer Tool", das als Basis für Googles Umzugs-App dient und jüngst ein Update erfahren hat. Wichtig bei solchen "APK Insights", wie unsere Kollegen sie nennen: Google wird diese Funktionen möglicherweise nie anbieten, sondern erprobt mögliche Anpassungen.Ein kurzer Rückblick: Im letzten Jahr hatte Google einige Fortschritte bei der Entwicklung einer iOS-App gemacht, die Daten von iOS-Geräten auf Android ermöglicht. Die Anwendung verbindet iPhone oder iPad über WLAN mit dem entsprechenden Android-Gerät, statt wie aktuell den Umweg über ein Backup in Google Drive gehen zu müssen. Die klare Einschränkung der App: nur lokale Daten wie Kontakte und Nachrichten finden so ihren Weg auf das neue Gerät.Genau hier kommt jetzt das jüngste Update des "Data Transfer Tool" ins Spiel, das 9to5Google analysiert hat. Dieses liefert erste Hinweise darauf, dass Google auch bestimmte Daten aus der iCloud in das Android-Ökosystem übertragen will. "Um Fotos und Videos von iCloud zu Google Fotos zu kopieren, folgen Sie den Anweisungen in der App Switch to Android", so die kurze Beschreibung, die seit Version 1.0.430697386 in dem Tool zu finden ist.Dass Google hier noch einige Arbeit vor sich hat, bis man bei 'Switch to Android' wirklich von einem reibungslosen Prozess sprechen kann, zeigt die weitere Analyse. Aktuell beschreibt die entsprechende Support-Page einen Prozess, bei dem der Nutzer sich bei seinem Apple-Konto anmelden, eine Datenübertragung beantragen und dann bis zu 1 Woche warten muss, bis diese im Google Konto angekommen sind. Aktuell ist noch nicht abzusehen, ob Google hier einen Weg findet, diesen aufwendigen Prozess abzukürzen.