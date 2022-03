Günstige Android-Tablets: Lenovo und Saturn senken jetzt die Preise

Auf der Suche nach den besten und gleichzeitig preiswerten Android-Tablets führt kein Weg an den Modellen von Lenovo vorbei. Hier trifft Premium-Hardware auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die herausragende Yoga- und P-Serie sind jetzt bei Saturn besonders günstig.

Wenn das Smartphone-Display nicht mehr ausreicht

Lenovo Yoga Tab 11 - Das optimale Video-Tablet

Lenovo Tab P11 - Jede Menge Leistung für jede Menge Spaß

Fotos, Filme oder Serien: Es gibt Inhalte, für die sind herkömmliche Smartphones einfach zu klein. Tablets wie das Lenovo Tab P11 und Lenovo Yoga Tab 11 bieten auf ihren 11 Zoll großen Bildschirmen deutlich mehr Platz zum Streamen und Arbeiten. Und dabei muss ein XXL-Format mit hoher Leistung und modernem Design nicht einmal teuer sein, wie die aktuellen Angebote von Saturn zeigen. Bereits ab 269 Euro sind die beiden Allrounder mit Google Android, erweiterbarem Speicher, schnellem WLAN und hochauflösenden Displays erhältlich.Die Yoga-Baureihe von Lenovo stellt sich auch im Tablet-Bereich besonders flexibel auf. Durch einen integrierten Standfuß aus Edelstahl kann das Premium-Modell überall genutzt werden - sogar aufgehängt an einer Wand. Hinzu kommt eine leistungsstarke Ausstattung mit einem schnellen Octa-Core-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einem hochauflösenden IPS-Display samt 2000 x 1200 Pixeln.Entertainment wird beim Lenovo Yoga Tab 11 groß geschrieben. Mit an Bord sind vier erstklassige JBL-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Technik und das 2K-Display bietet dank Dolby Vision eine grandiose Bildqualität. Und das bei einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden.Die P-Familie des chinesischen Herstellers zeigt sich klassisch unterhalb der 300-Euro-Marke, steht den Yoga-Brüdern hinsichtlich der Ausstattung und Performance allerdings in nichts nach. Hochauflösendes Display, Dolby Atmos-Lautsprecher, erweiterbarer Speicher und eine umfangreiche App-Auswahl unter Android treffen hier auf leistungsstarke Hardware von Qualcomm.Verbaut wird der Snapdragon 662 mit acht Rechenkernen in Kombination mit 6 GB Arbeitsspeicher. Das 11-Zoll-Tablet ist damit nicht nur gerüstet für den nächsten Filmabend oder Videotelefonate, sondern spricht gleichzeitig preisbewusste Gamer an.