Musk vs. Putin, Runde 2: 'Kampf um die Ukraine' wird immer absurder

Elon Musk und Twitter : Das ist eine Beziehung, die nahezu täglich neue Aufreger und Kuriositäten liefert. Aktuell hat der Tesla- und SpaceX-Chef dem russischen Despoten Wladimir Putin einen "Kampf um die Ukraine" angeboten. In diese "Debatte" mischen sich auch andere ein.

Kadyrow antwortet Musk

Er ist zwar nicht der Twitter-Nutzer mit den meisten Followern, der reichste Mensch des Planeten ist aber zweifellos das wohl derzeit einflussreichste aktive Mitglied des Kurznachrichtendienstes. Denn seine Meldungen beschäftigen nicht nur seine Anhänger, sondern auch die Börsenaufsicht und diverse Behörden.Diese Woche hat er sich auch noch in die obersten Sphären der Weltpolitik eingemischt. Denn er hat Anfang dieser Woche Wladimir Putin zum "Einzelkampf" aufgefordert , der Einsatz ist nichts weniger als die Ukraine. Das ist natürlich kurios, um es vorsichtig zu formulieren. Man kann sicherlich auch von zynisch sprechen, denn Musk macht hier Witzchen, während täglich in der Ukraine unzählige Menschen sterben.Doch wer dachte, dass der Höhepunkt der Merkwürdigkeit hier bereits erreicht ist, der irrt. Denn in die Angelegenheit hat sich nun auch der Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow eingemischt. Kadyrow, der als Putins Marionette gilt, hat auf Telegram einen längeren Beitrag gepostet (via derStandard ), in dem er meint, dass Musk und Putin in zwei "völlig unterschiedlichen Ligen" spielten.In der einen Ecke stehe Musk, "Geschäftsmann und Twitter-Nutzer", während sich in der anderen Putin befinde, "Weltpolitiker und Stratege, der im Westen und der USA Ehrfurcht einflößt". Putin werde unsportlich aussehen, "wenn er die Hölle aus dir rausprügelt", so der Tschetschene. Kadyrow macht sich über "Elona" Musk weiter lustig und rät Musk zum Absolvieren eines militärischen Trainings in Russland und anderen tschetschenischen Spezialausbildungen.Elon(a) Musk antwortete sichtlich amüsiert: "Vielen Dank für das Angebot, aber eine so hervorragende Ausbildung würde mir einen zu großen Vorteil verschaffen. Wenn er Angst vor dem Kampf hat, werde ich nur meine linke Hand benutzen, und ich bin nicht einmal Linkshänder."