Google Pixel 7 (Pro): Details zur Kamera-Ausstattung aufgetaucht

Obwohl die neue Google Pixel-Generation erst im Herbst erscheinen dürfte, sind nun erste Informationen zur Kamera des neuen Flaggschiff-Modells durchgesickert. Während sich bei der Hardware nicht viel ändern soll, könnte Google auf zusätzliche Software-Funktionen setzen.

Verbesserungen durch neue Software

OnLeaks / Smartpix

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Pixel 7 seinem Vorgänger voraussichtlich sehr ähnlich ist. Optisch soll sich das Gerät nur geringfügig vom Pixel 6 unterscheiden. Auch die verbauten Komponenten könnten zum Teil übernommen werden. Ein Leak von Yogesh Brar lässt darauf schließen, dass die Kamera vom Pixel 6 ebenfalls im Pixel 7 zu finden sein wird. Google soll lediglich einige Optimierungen an den verbauten Sensoren vorgenommen haben. Die Linsen sollen sich nicht von den im Pixel 6 verbauten Komponenten unterscheiden.Die meisten Verbesserungen werden nicht durch andere Hardware, sondern durch Software-Upgrades erzielt. Google dürfte hierfür auf KI-Funktionen setzen, welche die bessere Performance des neuen Tensor-Chips nutzen. Um welche Features es sich handeln könnte, ist noch unklar. Da der neue Prozessor erst im Pixel 7 (Pro) seine Arbeit verrichtet, dürften die Software-Updates nicht für das Pixel 6 nachgereicht werden.Im Google Pixel 6 kommt eine 50-Megapixel-Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer zum Einsatz. Außerdem wurde eine Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera verbaut. Das Pixel 6 Pro verfügt zusätzlich über eine 48-Megapixel-Kamera mit Teleobjektiv. Es ist davon auszugehen, dass der dritte Sensor ebenso in das Pixel 7 Pro übernommen wird.Aus einem vorherigen Leak geht hervor, dass das Pixel 7 (Pro) ein 6,3 bzw. 6,7 Zoll großes OLED-Display besitzt. Der Tensor 2-Chip soll an ein 5G-Modem von Samsung angebunden sein. Insgesamt dürfte das Gerät etwas kleiner als sein Vorgänger ausfallen. Der Release findet wahrscheinlich im Rahmen eines Launch-Events im Oktober 2022 statt.