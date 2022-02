Google Pixel 7 Pro: So soll das neue Flaggschiff-Smartphone aussehen

Nach diversen CAD-Zeichnungen zur neuen Google Pixel 7-Familie folgen nun die ersten Renderbilder der Pro-Version, die das neue Design des Spitzenmodells zeigen sollen. Als Flaggschiff könnte der Hersteller sein Pixel 7 Pro mit Tensor 2-Chip im Herbst 2022 auf den Markt bringen.

Bekanntes Design und Gerüchte über neuen Tensor 2-Chip

OnLeaks / Smartpix

Bereits aus der jüngsten Android 13-Beta gingen die Codenamen "Cheetah" und "Panther" hervor, die auf Googles Arbeiten an den neuen Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro hindeuten. Eine Woche später kursieren aktuell nicht nur Zeichnungen, sondern auch auf diesen basierende Renderbilder im Netz. Wie so oft ist der französische Leaker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) für die Aufbereitung das Materials verantwortlich. Via Smartpix liefert er einen ersten Ausblick darauf, wie das Pixel 7 Pro aussehen könnte.Schenkt man diesem frühzeitig durchgesickerten Material Vertrauen, hält Google an der Designsprache des Pixel 6 (Pro) fest. Der markante Kamera-Buckel mit horizontal angeordneten Linsen dürfte somit auch Teil des Pixel 7 Pro werden. Die Abmessungen werden mit 163 x 76,6 x 8,7 Millimetern bei einer Displaygröße von 6,7 bis 6,8 Zoll angegeben. Die Kamera bockt das Gerät in Sachen Bauhöhe auf bis zu 11,2 Millimeter auf. Nahezu identische Werte sind im Datenblatt des Pixel 6 Pro (Testbericht) zu finden, weshalb man davon ausgehen kann, dass Google keine großen optischen Neuheiten einführen wird.Während das Design des Pixel 7 Pro bereits feststehen könnte, tappen Experten bei den technischen Details noch im Dunkeln. Aufgrund jüngster Erkenntnisse geht man allerdings davon aus, dass Google auf einen neuen Tensor 2-Chip setzen könnte, der unter dem Codenamen "GS201" in der Gerüchteküche diskutiert wird. Ebenso wird von einem neuen Samsung Exynos Modem 5300 gesprochen. Weitere Eck- oder gar Leistungsdaten, Farben oder Speicherbestückungen sind bisher nicht bekannt.Bleibt Google seinem Release-Rhythmus treu, dürfte die Vorstellung des Pixel 7 und Pixel 7 Pro im Herbst 2022 - vermutlich im Oktober - stattfinden.