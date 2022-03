iPhone 14: Neue Prognose sagt das Aus für das iPhone mini voraus

Apple plant neuen Insider-Berichten zufolge für dieses Jahr kein iPhone mini mehr. Stattdessen soll es vier neue Smartphones der iPhone-14-Familie geben: das iPhone 14, das iPhone 14 Max, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max.

Kommt das Aus für das iPhone mini?

So könnte laut Kuo die nächste iPhone 14-Serie aussehen:

iPhone 14 mit einem 6,1-Zoll-Bildschirm.

iPhone 14 Max mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm.

iPhone 14 Pro mit einem 6,1-Zoll-Bildschirm.

iPhone 14 Pro Max mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm.

Jon Prosser / FrontPageTech

Das geht aus einer Meldung des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo hervor. Kuo ist bekannt für seine guten Kontakte im Kreise der Zulieferer und hatte daher im Laufe des letzten Jahres sehr früh präzise Informationen weitergegeben. Allerdings muss man auch sagen, dass seine "Trefferquote" bei Leaks und Gerüchten durchwachsen ist und viele seiner Prognosen nicht eintraten - dennoch gilt er als ein Informant, dem man zuhört.Jetzt hat Kuo seine Vorhersagen über die kommende iPhone 14-Reihe veröffentlicht. Laut Kuo plant Apple die Vorstellung von vier iPhones in der zweiten Jahreshälfte mit erheblichen Änderungen bei den verfügbaren Größen. Auch bei den Funktionen soll Apple für dieses Jahr eine Menge Neuerungen planen.Für Fans des iPhone mini gibt es von Kuo nun eine schlechte Nachricht. Denn so wie es derzeit aussieht, soll das iPhone mini wegfallen. Kuo sagt, dass Apple nicht plant, ein weiteres kleines iPhone zu veröffentlichen. An die Stelle eines neuen mini-iPhones soll nun ein günstigeres iPhone Max-Modell mit einem größeren Bildschirm treten. Nach Apples Regeln für die Namensgebung könnten die vier neuen iPhones des Jahres 2022 dann iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max heißen.Ein neues, günstigeres Max-Modell ist nicht die einzige Besonderheit der kommenden iPhones. Kuo behauptet, Apple plane nicht, die Standard-iPhone 14-Modelle mit einem neueren Prozessor auszustatten. Stattdessen würde das Unternehmen sie mit dem A15-Chip aus dem Vorjahr ausstatten. Nur die Pro-Modelle würden auf eine bessere A16-CPU aufgerüstet.Eine weitere Änderung soll beim Arbeitsspeicher starten. Alle vier Modelle sollen 6 GB Arbeitsspeicher erhalten. Die iPhones 14 und 14 Max könnten den Informationen zufolge allerdings mit LPDDR4X-Chips ausgestattet werden. iPhone 14 Pro und Pro Max würden den schnelleren und effizienteren LPDDR5-RAM erhalten. Das iPhone 13 und 13 mini verwenden derzeit 4 GB RAM, die Pro-Varianten bieten 6 GB RAM. Bis es soweit ist, wird aber noch viel Zeit vergehen. Die Vorstellung der iPhone 14-Familie soll traditionell im September stattfinden.