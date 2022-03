Gerücht: iPhone SE 3 bekommt hochwertige 5G-Technik wie iPhone 13

Schon in Kürze findet das traditionelle Frühlings-Event von Apple statt. Erwartet werden eine Reihe überarbeitete Geräte, darunter das iPhone SE 3. Das soll laut neuesten Gerüchten doch nicht auf "günstige" 5G-Technik setzen, sondern den Chip bekommen, den auch die Flaggschiff-Modelle besitzen.

Seine Liste umfasst folgende Punkte für das iPhone SE 3: Massenproduktion im März 2022

Geschätzte Auslieferungen von 25 bis 30 Millionen Stück im Jahr 2022

Speicher: 64/128/256 GB

A15 & 5G-Unterstützung (mmW & Sub-6 GHz)

Gehäuse: weiß, schwarz und rot

Ähnliches Formfaktor-Design wie beim aktuellen SE

Das geht aus einer neuen Meldung des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo hervor. Kurz vor dem Apple-Event am 8. März hat der jetzt eine Reihe neuer Voraussagen für das günstige Einsteiger-iPhone veröffentlicht. Bei Twitter veröffentlichte Kuo eine Liste mit technischen Einzelheiten. Es handelt sich dabei natürlich nur um Gerüchte, seine Quelle legt Kuo zudem nicht offen. Da der Analyst aber in der Vergangenheit für seine guten Kontakte und zuverlässigen Informationen bekannt war, stehen die Chancen gut, dass sich die neuen Details bewahrheiten.Das sind gleich einige bisher nicht so durchgesickerte Informationen. Experten hatten dabei schon erwartet, dass Apple die Grundpfeiler beim iPhone SE beibehalten wird. Das heißt, dass kaum Design-Änderungen erwartet werden und auch bei den Speicherkapazitäten bleibt die Auswahl wie bisher. Apple hatte zwar nach einer Zeit bei der noch aktuellen iPhone SE-Version die 256 GB-Variante aus dem Verkauf genommen, soll sie jetzt aber bei der Überarbeitung wieder mit anbieten.Das interessanteste ist aber der Verweis auf mmWave 5G. Bislang gingen viele Insider davon aus, dass das SE 3 aus Kostengründen nur mit Sub-6 GHz 5G ausgeliefert wird. Aber es sieht so aus, als würde Apple auch sein billigstes iPhone mit derselben 5G-Technologie ausstatten, wie die aktuelle Flaggschiff-Serie iPhone 13. Das macht das Smartphone natürlich auch für Android-Nutzer, die umsteigen wollen, noch verlockender.Das iPhone-Event wird am 8. März ab 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Wir werden euch über alle Neuvorstellungen auf dem Laufenden halten.