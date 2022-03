Apple iPhone 13 Pro: Grün, grün, grün sind alle meine Smartphones

Apple aktualisiert die Farbpalette des iPhone 13 (Mini) sowie iPhone 13 Pro und startet noch in diesem Monat mit zwei neuen Grüntönen. Das Unternehmen erweitert die Auswahl somit auf insgesamt sechs Farben, während die Hardware und der Preis unverändert bleiben.

Es bleibt bunt in Apples Smartphone-Portfolio 2021/2022

Nicht nur das neue iPhone SE der dritten Generation mit Apple A15-Chip und 5G-Technik dürfte die Smartphone-Verkaufszahlen des US-amerikanischen Herstellers in den nächsten Monaten ankurbeln, auch der eigentliche Bestseller erhält ein optisches Upgrade. Das zurückliegende "Peek Performance" nutzte Apple, um die neuen Farben "Grün" und "Alpingrün" für das iPhone 13, iPhone 13 Mini und iPhone 13 Pro anzukündigen. Vorbestellungen werden ab dem 11. März entgegengenommen, die Auslieferung erfolgt ab dem 18. März.Neben den unauffälligeren Versionen in Schwarz, Weiß, Rosé oder Gold zeigt sich Apple nebst Blau und der roten Product-Red-Edition innerhalb der Flaggschiff-Palette erneut vergleichsweise farbenfroh. Bereits das iPhone 12 konnte um Exoten in Grün und Violett ergänzt werden, nachdem das iPhone 11 sogar in knalligem Gelb erhältlich war bzw. ist. Beide Modelle können weiterhin im Apple Store bestellt werden. Zu welchen Farben Apple-Kunden beim Smartphone-Kauf am liebsten greifen bleibt jedoch ein Geheimnis. Das Unternehmen veröffentlicht keine detaillierten Verkaufszahlen.Die neue grüne Farbgebung steht nicht unmittelbar in Zusammenhang mit Apples Umweltinitiativen, doch unterstreicht der Hersteller dabei erneut die möglichst geringe Umweltbelastung bei der Produktion des iPhone 13 (Pro). Unter anderem gibt man an, dass 100 Prozent der dabei verwendeten, seltenen Erden-Metalle für Magnete, das Gold für Platinen und Verdrahtungen sowie das Plastik für Antennenleitungen aus recycelten Materialien bestehen. Die nun eingeführten Änderungen sind allerdings nur optischer Natur. Technisch und preislich bleibt alles beim Alten.