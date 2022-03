iPhone-Akkus teurer: Apple zieht die Preise für Austausch deutlich an

Der Austausch von iPhone-Akkus ist bei Apple deutlich teurer geworden. Der Konzern hat seine Service-Preise für den Tausch außerhalb der Garantie überarbeitet und um rund 16 Prozent erhöht. Bei vielen iPhone-Modellen muss der Kunde nun 87,09 statt bisher 75 Euro zahlen.

Preise steigen überall

Neue Preise zunächst unentdeckt

Der Akku-Tausch ist als Reparatur-Fall bei Apple teurer geworden. Das gilt für die Durchführung des Tausches, wenn das Gerät nicht von der Garantie oder AppleCare+ abgedeckt ist. Wer sein Smartphone-Akku direkt beim Hersteller in Schuss bringen lassen will, zahlt jetzt also eine deutlich höhere Pauschale als bislang. Das betrifft die Preise für den Austausch bei den neueren Modellen ab dem iPhone X, also auch bei iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 und iPhone 13 mini.Bei älteren Modellen berechnet Apple wie bislang auch 55 Euro. Die Details findet man auf der Support-Seite des Konzerns Rund zwölf Euro mehr zahlt ein Kunde damit beim Akku-Tausch bei einem der neueren Modelle. Das entspricht einer Preissteigerung von rund 16 Prozent. Hinzu kommt eine Versandgebühr von 12,10 Euro, falls ein Gerät eingesendet und nicht in einem Apple Store selbst abgegeben wird. Eine Begründung für die Preiserhöhung hat Apple nicht kommuniziert, es dürfte vermutlich auch mit Problemen in der Lieferkette sowie allgemeinen Preissteigerungen zu tun haben.Entdeckt hatte das unter anderem die Apple-Newsseite ApfelTalk (via Caschys Weblog ). Anders als dort zunächst berichtet, sind die neuen Preise schon seit ein paar Tagen online, vermutlich seit Mitte Februar - die Preiserhöhung war bislang in den Medien nur untergegangen.