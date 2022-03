Betatest: Microsoft Defender schützt Android und iOS von Privatnutzern

Microsoft hat in den letzten Monaten viel an der hauseigene Sicherheitslösung Defender gearbeitet. Jetzt startet dazu eine neue Vorschau-Version für Privatnutzer, die auch auf mobilen Geräten mit Android und iOS verfügbar ist - allerdings ist der Test nur auf die USA beschränkt.

Das Windows-Team kündigte an: "Windows Insider können "Windows Insider können Microsoft Defender , eine neue Windows-, Android- und iOS-App, die Sie und die Geräte Ihrer Familie vor Online-Bedrohungen schützt, herunterladen und in der Vorschau anzeigen. Der Schlüssel zu Microsoft Defender ist die Möglichkeit, Ihre Online-Sicherheit in einer zentralen Dashboard-Ansicht auf Ihren Geräten und den Geräten Ihrer Familienmitglieder anzuzeigen und zu verwalten. Außerdem erhalten Sie zusätzlichen Malware- und Phishing-Schutz für Ihre mobilen Geräte. Die Möglichkeit, die Geräte Ihrer Familie anzuzeigen, ist derzeit nur in der Windows-App verfügbar. Die Microsoft Defender-Vorschau ist nur auf Englisch und in den USA verfügbar."

Interessant ist jedoch, was nun als neue Sicherheitslösung von Microsoft angeboten wird, auch wenn wir hierzulande noch nicht davon profitieren können. Microsoft hatte bereits Mitte vergangenen Jahres angekündigt , dass der Defender-Schutz ausgeweitet wird. Nun ist es so weit, wenn auch vorerst nur im Rahmen des Windows Insider Programms und nur für US-Kunden.Weitere Details zu anderen neuen Funktionen abseits des Defenders gibt es im Windows Blog Ein Zeitplan, wann die neuen Apps aus dem Betatest in die reguläre Verteilung gehen können, wurde noch nicht genannt. Bisher hat Microsoft noch nichts dazu veröffentlicht. Daher ist aktuell auch noch nicht bekannt, wann deutsche Windows-Nutzer die Apps laden können. Zum Start des Tests gibt es den neuen Microsoft Defender als App für Windows 10, Windows 11 , Android- und iOS-Geräte. Eine MacOS-Version soll noch folgen.Laut Microsoft ist der Malware-Schutz für Windows-PCs und Android-Smartphones verfügbar, während der Anti-Phishing-Schutz auf Android- und iOS-Geräten gestattet werden kann. Der Malware-Schutz wird auf iPhones nicht unterstützt, da Apple selbst bereits einen Schutz anbietet.