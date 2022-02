Microsoft startet Defender for Cloud-Support für Google Cloud Plattform

Microsoft hat angekündigt, dass der "Defender for Cloud"-Schutz jetzt auch nativen Schutz für Google Cloud Plattform-Umgebungen startet. Damit werden Bedrohungserkennung und Sicherheitshinweise über Clouds hinweg bereitstehen.

Microsoft Defender for Cloud

Google Cloud-Sicherheit ohne Googles eigene Cloud-Tools

Das dient einem Großteil der Kunden, da viel Unternehmen auf ein hybrides Cloud-System setzen. "Defender for Cloud" ist Microsofts Sicherheitslösung, die Cloud-Dienste auf Bedrohungen überwacht, Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheitslage gibt und Schwachstellen in geschützten Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen erkennt und davor warnt. Bisher gab es da aber Einschränkungen, welche Cloud-Angebote der Konzern unterstützen konnte. Nun kommt mit der Google Cloud Plattform, kurz GCP, ein weiterer großer Partner dazu. Erst vor wenigen Wochen hatte Microsoft dabei im Rahmen der Ignite 2021-Konferenz die native Multi-Cloud-Unterstützung für Amazon AWS angekündigt."Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass Microsoft Defender for Cloud jetzt Google Cloud Platform mit seinen nativen CSPM- und CWP-Funktionen unterstützt, ohne dass Abhängigkeiten von Google 1st-Party-Tools bestehen", erklärte Gilad Elyashar, Microsoft Partner Group Program Manager, zum Start der neuen Unterstützung.Das Defender-Angebot in der Cloud ist dabei plattformübergreifend gleich. Die Unterstützung für GCP bietet ein vereinfachtes Onboarding-Erlebnis, mehr als 80 Out-of-the-Box-Empfehlungen, um Ihre Umgebung zu schützen, und vieles mehr.Damit erhalten Unternehmen vom Defender sofort einsatzbereite Vorschläge, die die Konfiguration von GCP-Umgebungen erleichtern, die sich an die Sicherheitsstandards wie zum Beispiel des Center for Internet Security (CIS) orientieren. Nach dem Start der Unterstützung von AWS und GCP können Unternehmen nun mit dem Defender für Cloud einen schnellen Überblick über den Sicherheitsstatus ihrer Multi-Cloud-Umgebung mit Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud Platform (GCP) erhalten - alles ist von einem Ort aus im Defender for Cloud-Portals einsehbar.Mit der GCP-Unterstützung ist Microsoft nun der einzige Cloud-Anbieter mit nativem Multi-Cloud-Schutz für die drei wichtigsten Plattformen der Branche. Mehr dazu findet man im Microsoft Sicherheits-Blog