Samsung Galaxy S22 Ultra: Media Markt startet tolle Bundle-Aktion

Der Marktstart ist erfolgt. Ab sofort ist das Samsung Galaxy S22 Ultra in Deutschland erhältlich. Media Markt gehört zu den ersten Anlaufstellen, um sich das neue Top-Smartphone noch heute zu sichern. On top gibt es die beliebten Samsung Galaxy Buds Pro kostenlos.

Media Markt startet Auslieferung und Bundle in Deutschland

Samsung Galaxy S22 Ultra: Episch ist der neue Standard

Jetzt ab 1249 Euro inkl. Galaxy Buds Pro kaufen!

Samsung

Nach einer rekordverdächtigen Vorbestellungsphase startet Media Markt in seinem Online-Shop mit dem Versand und einer möglichen Vor-Ort-Abholung des leistungsstarken Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in sämtlichen Farben und mit Speicherkapazitäten von bis zu 512 GB. Wer sich bis zum 10. März 2022 für das neue Android 12-Flaggschiff entscheidet, erhält durch eine Bundle-Aktion des Elektronikhändlers die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Pro ohne Aufpreis dazu. Diese werden direkt mitgeliefert und es ist keine weitere Registrierung beim Hersteller nötig. Einfacher geht es nicht!Mit dem Galaxy S22 Ultra 5G setzt Samsung den Note-Mythos fort und stellt sein erstes Galaxy-Smartphone samt integriertem S-Pen (Stift) für Notizen und Co. vor. Doch feiert das 6,8 Zoll große Flaggschiff mit 120-Hz-OLED-Display und hoher QHD+-Auflösung noch weitere Superlativen . So steht unter anderem der neue Exynos 2200-Chip inklusive AMD RDNA 2-Grafik und einer Leistung von bis zu 2,8 GHz auf acht Rechenkernen im Mittelpunkt - Samsungs bisher schnellster Prozessor. Neue Höhen erreicht auch das mit 1750 Nits ausgeleuchtete Display, das Inhalte in hellem Tageslicht optimal darstellen kann.Und was wäre ein Top-Smartphone ohne die bisher beste Kamera der Galaxy-Familie. Das Samsung Galaxy S22 Ultra 5G verfügt an der Rückseite über vier Objektive für (Ultra)-Weitwinkel- und Telefotos mit satten 108 Megapixeln und einem bis zu 10-fachen optischen Zoom. Der riesige Pixelsensor des Flaggschiffs sorgt zudem für beste Aufnahmen in der Nacht und auch die Selfie-Kamera an der Front kann sich mit 40 Megapixeln sehen lassen. Weitere Eckdaten des besten Galaxy-Modells : Bis zu 12 GB Arbeitsspeicher, 5000 mAh Akku, Wi-Fi 6E, 5G-Netz, IP68-Wasserschutz und natürlich Google Android 12.