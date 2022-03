Android 13 wird die Möglichkeit bieten, die Blitz-Helligkeit anzupassen

Anfang Februar hat Google die erste Developer Preview von Android 13 veröffentlicht und die Version mit dem internen Namen Tiramisu bringt auch zahlreiche Neuerungen mit sich. So manches versteckt sich aber noch im Code oder wird erst entwickelt, darunter ein Foto-Feature.

Neue APIs

Nahezu alle Smartphones haben heutzutage einen LED-Blitz. Dieser ist vor allem dann praktisch, wenn man Menschen und Objekte in der Nähe bei schlechtem Licht fotografieren will. Allerdings hat das auch seine Tücken, denn in der Regel ist das Licht eines solchen LED-Blitzes alles andere vorteilhaft. So mancher wünscht sich deshalb, die Intensität des Blitzes individuell einstellen und nicht nur binär zwischen An und Aus wählen zu können.Und genau das dürfte Google derzeit vorbereiten: Denn wie Esper schreibt (via Android Authority ) hat die nächste Version des Google-Betriebssystems zwei neue APIs namens "getTorchStrengthLevel" und "turnOnTorchWithStrengthLevel". Das erste Application Programming Interface (API) bringt die Helligkeitsstufe des LED-Flashes zurück, bei der zweiten lässt sich die Helligkeitsstufe von einem Minimum von "1" bis zu einem von der Hardware vorgegebenen Maximum einstellen. Bisher gab es hierzu nur ein API, nämlich "setTorchMode" und das war eben das erwähnte An und Aus.Das ist sicherlich erfreulich, bedeutet aber nicht, dass alle Smartphones diese Möglichkeit bekommen werden. Denn um das nutzen zu können, wird vermutlich eine passende Kamera bzw. ein entsprechender Blitz erforderlich sein. Derzeit kann man nur spekulieren, welche Smartphones dafür in Frage kommen, man kann aber sicherlich annehmen, dass Googles eigene bzw. aktuelle Pixel-Geräte dafür in Frage kommen.Viele Samsung-Besitzer betrifft das nicht, weil der koreanische Hersteller schon seit längerem eine solche Funktionalität anbietet. Google will das aber zum integralen Teil von Android machen und damit allen Herstellern ermöglichen.