Sieben Rekordquartale in Folge: Bei Nvidia explodiert der Gewinn

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass Nvidia das siebte Quartal in Folge Rekorde vermelden kann. Die letzten drei Monate brachten eine wahre Gewinnexplosion mit sich, trotz Problemen in der Lieferkette sieht der Konzern auch die nahe Zukunft rosig.

Nvidia verdient aktuell sehr gut mit Daten und Gaming

Rekord-Quartalsumsatz von 7,64 Mrd. US-Dollar, 53 Prozent mehr als im Vorjahr

Rekordumsatz für das Geschäftsjahr von 26,91 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 61 Prozent

Rekordquartals- und -geschäftsjahresumsatz für Gaming, Data Center und Professional Visualization

Auch die Zukunft ist grün

Nvidia

Es kann keinen Zweifel daran geben, dass die Corona-Krise dem Unternehmen zumindest wirtschaftlich in die Karten spielt. Wie Nvidia in seinem Bericht zu den Finanzergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 schreibt, bleibt man weiter auf Rekordkurs - das siebte Quartal in Folge. Mit einem Quartalsumsatz von 7,64 Mrd. US-Dollar kann man 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zulegen. Auf das gesamte Geschäftsjahr gesehen steigt der Umsatz gar um 61 Prozent. Beim Gewinn gibt es mit rund 100 Prozent Zuwachs im Jahresvergleich eine wahre Explosion.Schaut man sich die Zahlen etwas genauer an, ergibt sich für Nvidia vor allem ein Gewinntreiber. Im Quartalsvergleich konnte der Umsatz im Bereich der Rechenzentren um 71 Prozent gesteigert werden, mit 3,26 Milliarden US-Dollar erreicht man auch hier einen Rekordwert. Der zweite gut laufende Bereich: Gaming, bei dem der Vergleich mit dem Vorjahresquartal ein Umsatzplus von 37 Prozent zeigt, mit 3,42 Milliarden US-Dollar erreicht man hier ebenfalls einen Rekordwert.Trotz anhaltender Lieferengpässe, die die Verfügbarkeit der eigenen Produkte einschränkt, gibt Nvidia einen zuversichtlichen Ausblick auf die nahe Zukunft. Colette Kress, Chief Financial Officer von Nvidia, gegenüber Marketwatch : "Zum Start in das nächste Quartal erwarten wir ein beschleunigtes Wachstum."