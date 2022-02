Halo: Komponisten verklagen Microsoft, könnten die Serie blockieren

Im Gaming gibt es viele Soundtracks, die es zu Popularität gebracht haben, das wohl bekannteste Stück ist aber der ikonische Choral aus Halo . Das musikalische Thema des Shooters sorgt nun für einen Rechtsstreit, denn die Komponisten behaupten, dass Microsoft ihnen Geld schulde.

Ist die Halo-Serie in Gefahr?

Oh-oh-oh-oh-ooooh-oh. Es wird sicherlkich keinen Halo-Spieler geben, der nicht bereits beim Lesen dieser Ohs einen Ohrwurm bekommt. Denn wie anfangs erwähnt ist die so typische Halo-Titelmusik eines der bekanntesten Musikstücke überhaupt - und das gilt vielleicht sogar auch dann, wenn man Film-Soundtracks inkludiert.Hinter den Kulissen gibt es aber Ärger: Denn wie Eurogamer berichtet, haben die Komponisten Marty O'Donnell und Mike Salvatori den Redmonder Konzern verklagt. Die beiden behaupten, dass Microsoft ihnen noch Geld schuldet, teilweise geht es hier um Tantiemen, die vor 20 Jahren fällig gewesen seien.Die Klage wurde bereits Mitte 2020 eingereicht, seither werden Zeugenaussagen gesammelt und Ermittlungen durchgeführt. Nächste Woche soll es eine Schlichtungsverhandlung geben, sollte diese scheitern, könnte der Fall vor einem regulären Gericht landen.Die Anwälte von O'Donnell und Salvatori ziehen es aktuell sogar in Erwägung, die Veröffentlichung der demnächst startenden TV-Serie zu blockieren. Denn natürlich wird auch die auf Paramount+ ausgestrahlte Produktion nicht ohne die Musik der beiden Komponisten auskommen können.Die beiden Musiker werfen dem Redmonder Konzern Vertragsbruch in sechs Punkten vor. Gegenüber Eurogamer sagte O'Donnell, dass man bereits seit einem Jahrzehnt versucht, die Sache zu klären, dies aber eben erfolglos gewesen sei. "Über unsere Anwälte und selbst als ich vor Ort bei Microsoft war, konnte ich mir nie Klarheit verschaffen", so O'Donnell.Im Mittelpunkt des Streits steht im Wesentlichen die Frage, ob die Komponisten eine Auftrags- oder Lizenzarbeit durchgeführt haben. Denn im ersten Fall, auf den Microsoft verweist, würden alle Rechte an der Musik dem Redmonder Konzern gehören, das bestreiten die Musiker aber.