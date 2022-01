Halo: Paramount zeigt den ersten richtigen Trailer zur TV-Serie

Mit Halo hat Paramount Pictures ein ziemlich heißes Eisen im Feuer, welches es ab März dann exklusiv beim hauseigenen Streaming-Dienst zu sehen gibt. Nach einem kurzen Teaser im vergangenen Dezember bringt sich der Master Chief nun auch im ersten längeren Trailer in Stellung.Es gibt einen neuen Trailer zur Halo TV-Serie und dieser hat es wirklich in sich. Dieser zeigt nämlich nicht nur den Master Chief (gespielt von Pablo Schreiber) in vielen neuen Szenen, sondern anders als der Teaser nun auch die außerirdischen Covenant - zumindest für einen kurzen Moment. Gleiches gilt für die KI-Assistentin Cortana, die in der Serie (so wie auch in den Spielen) ihre Stimme von Jen Taylor geliehen bekommt.Ähnlich wie die Spiele-Reihe thematisiert auch die Serie den Kampf der Menschen gegen die feindlichen Covenant, wobei sich die Spartan-II-Soldaten und insbesondere der Master Chief als letzte Hoffnung für unsere Spezies erweisen.In den USA startet Halo am 24. März 2022 bei Paramount+. Wann es die Serie in Deutschland zu sehen gibt, bleibt weiterhin abzuwarten. Gut möglich, dass es hier erst zum Start des Streaming-Dienstes im Verlauf des Jahres so weit ist.