Microsoft in Kauflaune: Nächste Milliarden-Übernahme wird vorbereitet

Microsoft ist derzeit in Kauflaune. Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt, ist doch von der nächsten milliardenschweren Übernahme die Rede - auch wenn diese bei weitem nicht an den Umfang des Kaufs von Activision Blizzard heranreicht.

Wichtige Dienstleistungen

Es geht hierbei um die Firma Mandiant, die im Security-Sektor zu Hause ist. Diese soll laut einem Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg aufgekauft werden, um die entsprechende Abteilung bei Microsoft zu verstärken. Wie aus informierten Kreisen zu erfahren war, laufen derzeit zwar Verhandlungen zwischen den Managements, ein konkretes Angebot soll aber noch nicht unterbreitet sein.Mandiant ist dabei offenbar ein recht interessantes Unternehmen. Die Firma war seit dem Jahr 2013 eine Tochtergesellschaft des Sicherheits-Dienstleisters FireEye. Dieser verkaufte im letzten Jahr allerdings verschiedene Geschäftsbereiche und seinen Firmennamen für 1,2 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Symphony Technology Group. Im Zuge dessen wurde auch Mandiant wieder eigenständig.Die Marktkapitalisierung der Security-Firma liegt derzeit bei rund 3,6 Milliarden Dollar, die von einem Übernahmeangebot Microsofts sicherlich übertroffen würden. Durch den Zukauf würden sich die Redmonder weitere wichtige Kompetenzen im Bereich der IT-Sicherheits ins Haus holen, über die man bisher noch nicht selbst verfügt.Die Schwerpunkte der Arbeit Mandiants liegen auf Sicherheits-Audits und dem Testen verschiedener Anwendungen sowie in den Reaktionen aus laufenden sowie zurückliegenden Sicherheits-Vorfällen. Microsoft könnte mit diesen Dienstleistungen die eigenen Produkte in dem Bereich sinnvoll ausbauen - insbesondere auch die Angebote gegenüber den zahlreichen Azure-Kunden. Das Management Microsofts hatte im letzten Jahr ohnehin angekündigt, binnen zwei Jahren 20 Milliarden Dollar in den Security-Bereich investieren zu wollen, ein Budget für die Übernahme wäre im Grunde also ohnehin bereits eingeplant.