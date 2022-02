Drillisch stellt jetzt die nächste bekannte Mobilfunkmarke ein

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat jetzt die Vermarktung der Marke eteleon beendet. Damit gibt es ab sofort keine Neuverträge mehr unter dem Namen, für Bestandskunden ändert sich aber nichts. Das Ganze ist ein Teil der Verschlankung der Angebote.

Für Kunden von eteleon ändert sich nichts

Tarifwechsel weiterhin möglich

Drillisch hatte schon vor einigen Wochen offiziell mitgeteilt, dass das Unternehmen weitere Marken aus der Vermarktung nehmen wird. Nun trifft es die Mobilfunkmarke eteleon. Der "Tarif-Dschungel" lichtet sich damit weiter. In den vergangenen Jahren wurden bereits einige weitere bekannte Marken, darunter Phonex, helloMobil, McSIM und BigSIM gestrichen. Das betraf, wie auch jetzt bei eteleon, zunächst nur die aktive Vermarktung der Angebote, Bestandskunden erhalten weiterhin ihre vereinbarten Tarifleistungen.Die Marke eteleon gibt es seit über 20 Jahren. Vor einigen Jahren wurde das Unternehmen eteleon AG vom Drillisch-Konzern einverleibt. Nach und nach wurde daraufhin bereits die Vermarktung weiterer Marken der eteleon AG, wie discoSURF und fastSIM eingestellt.Die Webseite, auf der bislang die Tarife gebucht werden konnten, leitet ab sofort direkt weiter auf mein.eteleon.de. Das ist Teil der Drillisch-Servicewelt, in der sich eteleon-Kunden weiter einloggen können. Soweit bekannt ist, können Bestandskunden aktuell auch noch weiterhin Tarifwechsel vornehmen und andere Dienste buchen. Drillisch will sich auf die stärksten Marken fokussieren - und das sind laut dem Unternehmen smartmobil.de und yourfone.Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Marken, die zumindest aktuell noch ihre Zukunft haben sollen: Neben smartmobil.de und yourfone sind das winSIM sim.de , und simplytel