Drillisch stellt überraschend neue Mobilfunkmarke wieder ein

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat überraschend die Vermarktung der Marke "Free-Prepaid" beendet. Damit gibt es ab sofort keine Neuverträge mehr unter diesem Namen zu buchen. Für Bestandskunden ändert sich aber zunächst einmal nichts.

Marken-Angebot durchforstet

Drillisch gab folgende Stellungnahme ab: "Die Neukunden-Vermarktung von Free-Prepaid wurde zum 20. Juli 2022 dauerhaft eingestellt. Der Grund dafür ist, dass wir den Fokus auf die Prepaid-Vermarktung bei anderen Mobilfunkanbietern der Drillisch Online GmbH, z. B. discoTEL und smartmobil.de, legen. Über diese Anbieter vermarkten wir bereits Prepaid-Tarife. Free-Prepaid Bestandskunden und -kundinnen behalten ihren Tarif und haben wie gewohnt Zugang zu ihrer persönlichen Servicewelt. Wir beobachten den Mobilfunkmarkt genau und arbeiten kontinuierlich an Innovationsthemen. Aktuell liegt unser Fokus auf dem Start des eigenen "Die Neukunden-Vermarktung von Free-Prepaid wurde zum 20. Juli 2022 dauerhaft eingestellt. Der Grund dafür ist, dass wir den Fokus auf die Prepaid-Vermarktung bei anderen Mobilfunkanbietern der Drillisch Online GmbH, z. B. discoTEL und smartmobil.de, legen. Über diese Anbieter vermarkten wir bereits Prepaid-Tarife. Free-Prepaid Bestandskunden und -kundinnen behalten ihren Tarif und haben wie gewohnt Zugang zu ihrer persönlichen Servicewelt. Wir beobachten den Mobilfunkmarkt genau und arbeiten kontinuierlich an Innovationsthemen. Aktuell liegt unser Fokus auf dem Start des eigenen 5G-Netzes ."

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins Teltarif hervor. Der "Tarif-Dschungel" lichtet sich damit weiter. Das Ganze ist laut einer Stellungnahme von Drillisch Teil der Verschlankung der Angebote, mit denen das Unternehmen auf dem Markt tätig ist.Überraschend ist das Ende für Free-Prepaid gleich aus zwei Gründen. Zum einen war die Marke erst Mitte 2020 ins Leben gerufen worden . Zum anderen hatte Drillisch den Vermarktungs-Stopp nicht im Voraus groß angekündigt - was im Normalfall bei ähnlichen Entscheidungen immer der Fall war.Bei Drillisch wurde in den vergangenen Jahren dabei kräftig aufgeräumt. Einige Marken wurden aus der Vermarktung genommen, darunter eteleon, Phonex, helloMobil, McSIM und BigSIM. Nun trifft es die Mobilfunkmarke Free-Prepaid. Das Unternehmen hat dafür die Webseiten der Tarif-Auswahl eingestellt und nur noch die jeweiligen Service-Websites sind für Bestandskunden online zugänglich. Alle Bestandskunden erhalten weiterhin ihre vereinbarten Tarifleistungen und sind auch weiterhin an vereinbarte Kündigungsfristen gebunden.Soweit bekannt ist, können Bestandskunden aktuell auch weiterhin Tarifwechsel vornehmen und andere Dienste buchen.Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Marken, die nach dem aktuellen Stand noch eine Zukunft haben sollen: Neben smartmobil.de sind das winSIM sim.de , und simplytel