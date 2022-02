Schnellster Gaming-Monitor mit Bildrate von 500 Hertz vorgestellt

Der chinesische Hardware-Hersteller BOE Technology soll den bisher schnellsten Gaming-Monitor entwickelt haben. Das Display arbeitet laut einem Bericht chinesischer Medien mit einer Bildwiederholungsrate von 500 Hertz.

Bisher nur als Prototyp

Den Angaben zufolge soll die hohe Frequenz durch den Einsatz von Metall-Oxid-Halbleitern im Panel erreicht werden. Damit konnte jetzt also sogar der 300-Hertz-Monitor übertroffen werden, für den sich MSI kürzlich noch feierte. Ob es aber tatsächlich Nutzer gibt, deren Augen die Unterschiede bei der Darstellung von Animationen überhaupt wahrnehmen können, ist fraglich.Doch garantiert die hohe Bildrate nicht nur für flüssigere Bewegungen bei den dargestellten Inhalten. Auch die Reaktionszeit ist entsprechend gut: Der Hersteller spricht hier von lediglich einer Millisekunde, womit das System auch hier in der oberen Klasse mit spielen kann - auch wenn es durchaus mehrere Hersteller gibt, die ebenfalls solche Werte erreichen.Angeboten wird der Gaming-Monitor mit einer FullHD-Auflösung bei einer Bildschirmdiagonalen von 27 Zoll. Ob und wann auch andere Größen und vielleicht sogar 4K-Auflösungen bereitstehen werden, teilte der Anbieter bisher noch nicht mit. Insbesondere höhere Auflösungen dürften allerdings noch auf sich warten lassen, da sich diese in Verbindung mit der hohen Bildrate nicht völlig trivial umsetzen lassen.Ohnehin handelt es sich bei dem Modell, dass BOE Technology in China öffentlich zeigte, erst einmal nur um einen Prototypen, mit dem die neue Technologie präsentiert werden kann. Es steht noch nicht einmal genau fest, ab wann potenzielle Interessenten das Display im freien Handel erwerben können. Und wenn die Displays verfügbar sind, dürfte der Käuferkreis auch erst einmal klein bleiben, denn derzeit können nur die hochwertigsten Grafikkarten von Nvidia und AMD mit solch schnellen Panels zusammenarbeiten.